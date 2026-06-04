בעקבות תקיפת השופט סולברג: ביהמ"ש ישבית את הדיונים

נציגות השופטים התכנסה לישיבת חירום והחליטה פה אחד לעצור את הדיונים ביום ראשון הקרוב. יו"ר הנציגות, השופט ירון לוי, הבהיר במכתב חריף כי מדובר בניסיון פסול להטיל מורא ולפגוע בעצמאות המערכת: "חציית קו אדום שמחייבת תגובה נחושה"

מערכת המשפט בישראל נוקטת צעד דרמטי ויוצא דופן: ביום ראשון הקרוב (7.6.2026), בין השעות 10:00 ל-11:00 בבוקר, ייעצרו הדיונים ויתקיימו אסיפות הסברה מיוחדות בכלל בתי המשפט ברחבי הארץ.

ההחלטה התקבלה פה אחד בישיבה דחופה שקיימה היום נציגות שופטי ישראל, בעקבות אירועי אמש שבהם הותקף ונפגע ביתו ורכושו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, כבוד השופט נעם סולברג.

"ניסיון פסול להטיל מורא על שופטים"

באיגרת חריפה ששלח לשופטים יו"ר נציגות שופטי ישראל, השופט ירון לוי, מובהר כי המערכת רואה באירוע חציית קו אדום מסוכנת שחורגת לחלוטין מגבולותיה של מחאה לגיטימית במדינה דמוקרטית:



"מדובר באירוע חריג וחמור, החורג מגבולות המחאה הלגיטימית ומהווה ניסיון פסול להטיל מורא על שופטים, ולפגוע בעצמאות הרשות השופטת. שופטים חייבים להיות מסוגלים למלא את תפקידם ללא חשש, ללא איומים וללא פגיעה בהם או בבני משפחותיהם בשל החלטות שיפוטיות."

השופט לוי הדגיש במכתבו כי פגיעה מכוונת בשופט על רקע תפקידו המקצועי אינה יכולה להיחשב כפגיעה באדם פרטי בלבד, אלא מדובר בפגיעה ישירה בשלטון החוק ובאחד מעקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי בישראל.

עצירת דיונים ואסיפות הסברה בבתי המשפט

כמענה נחוש לאירוע, החליטה כאמור הנציגות על קיומן של אסיפות הסברה דחופות בכל היכלים המשפטיים בארץ ביום ראשון הקרוב. במסגרת שעה זו, בה לא יתקיימו דיונים כסדרם, יידונו משמעויות האירוע החמור, השלכותיו על עצמאות הרשות השופטת, והדרכים הנדרשות כדי להבטיח ששופטי ישראל יוכלו להמשיך ולבצע את מלאכתם ללא מורא וללא משוא פנים.

בסיום המכתב, הביעה נציגות השופטים תמיכה מלאה והזדהות עמוקה עם השופט סולברג ובני משפחתו, לצד קריאה דחופה למערכת אכיפת החוק, לגורמי השלטון ולחברה הישראלית כולה:

"לא ניתן להשלים עם מצב שבו מחלוקת ציבורית או פוליטית מתורגמת לפגיעה בשופטים. זה קו אדום שחצייתו מחייבת תגובה ברורה, מאוחדת ונחושה".