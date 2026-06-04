קצין משטרה בכיר נחקר בחשד להטרדה מינית

הבכיר נחקר באזהרה על ידי צוות חקירה חיצוני של רשות התחרות, המנהל את הבדיקה הרגישה סביב נציב שב"ס קובי יעקובי. הקצין הכחיש את המיוחס לו והושמעו לו הקלטות. הקצינה המתלוננת נמצאת בחופשה

פרשה דרמטית חדשה מסעירה את צמרת משטרת ישראל ומערכת אכיפת החוק: קצין משטרה בכיר בדרגת תת-ניצב נחקר אתמול (רביעי) באזהרה, בחשד להטרדה מינית של קצינה בכירה בארגון. הבכיר, ששמו אסור בשלב זה בפרסום, נחקר על ידי צוות חקירה מיוחד של רשות התחרות – גוף חיצוני שנבחר לנהל את הבדיקה הרגישה כדי למנוע ניגוד עניינים.

חקירתו של הקצין התפתחה באופן מפתיע במסגרת בדיקה רחבה יותר שמנהלת רשות התחרות. מדובר בבדיקה שהוטלה על הרשות על ידי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, בעקבות טענות שהעלה סנגורו של נציב שב"ס קובי יעקובי, עו"ד אורי קורב, במהלך השימוע שנערך לו. יעקובי טען כי ראש חטיבת הדוברות במשטרה, ליאור אבודרהם, ניהל לכאורה מערכת יחסים אינטימית עם חוקרת מח"ש שהייתה מעורבת בחקירת הפרשה שלו.



במהלך הבדיקה של אותן טענות ברשות התחרות, מסרה קצינה בכירה במשטרה עדות בפני צוות החקירה, וטענה כי התת-ניצב הטריד אותה מינית במהלך שיחה שהתקיימה ביניהם. בעקבות עדות זו, הפכה הבדיקה לחקירה באזהרה נגד הקצין הבכיר.

במהלך חקירתו אתמול, עימתו החוקרים את הקצין עם החשדות ואף השמיעו לו הקלטות הנוגעות לאירוע המדובר. הקצין הבכיר הכחיש באופן גורף את החשדות המיוחסים לו.

בתום חקירתו הרגישה, שוחרר הקצין הבכיר בחזרה לעבודתו במשטרה, תחת תנאי מגביל ברור האוסר עליו ליצור כל קשר עם הקצינה הבכירה שהתלוננה נגדו. במקביל, נודע כי הקצינה הבכירה נמצאת בחופשה מהמשטרה מזה למעלה משבועיים. המשך החקירה צפוי לטלטל עוד יותר את מערכת היחסים המתוחה בלאו הכי בין המשטרה, שב"ס והגופים החוקרים.