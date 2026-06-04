טיטינסקי חוסל? הטריילר המטורף של "קופה ראשית - הסרט"

הטריילר הרשמי של הסרט על סדרת הטלוויזיה האהובה נחשף, והוא כולל מרדפים, מסתורין והרבה בלגן בשפע יששכר. צפו

הסדרה הקומית האהובה והמצליחה של כאן 11, "קופה ראשית", עושה את הצעד המשותף של כל הלהיטים הגדולים ועוברת אל מסכי הקולנוע ברחבי הארץ. הטריילר הרשמי שנחשף מבטיח חוויה קולנועית מטורפת, גדולה ובעיקר קורעת מצחוק.

העלילה, כפי שניתן לראות בטריילר, לוקחת תפנית דרמטית ומפתיעה במיוחד: אמנון טיטינסקי, הלקוח הקמצן והמוכר, נמצא שרוע על הרצפה ללא הכרה (או גרוע מכך?) על רקע מגש פיצה. מכאן, העניינים רק הולכים ומסתבכים. עובדי הסופר האהובים מוצאים את עצמם בלב חקירת משטרה, נעצרים, ואף נאלצים להימלט ברכב מילוט כשהם לבושים במדי אסירים כתומים ובגדי מנתחים.

הסרט מבטיח לשמור על ה-DNA המוכר והאהוב של הסדרה, אך לקחת אותו לקצוות אקסטרימיים של אקשן, מרדפים, מסוקים באוויר, חגיגות מקסיקניות ואפילו תאונות דרכים.

מתי ואיפה? כל הכוכבים האהובים – כוכבה, ראמזי, שירה, ניסים, אנטולי, אביחי, אמנון וכמובן הגברת שונית סטרקובה – יחכו לכם על המסכים הגדולים החל מה-17 ביוני בבתי הקולנוע ברחבי הארץ. כפי שראמזי בוודאי היה אומר: "חוויה קולנועית בשפע!".

