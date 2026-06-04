הקרב על השלט הוכרע: ערוץ 14 חטף מכה שלא ציפה לה

ערב השידורים האחרון הוכיח שוב שכשענקי הריאליטי של ערוצים 12 ו-13 ראש בראש, "הפטריוטים" מתקשים לשחזר את ימי הזוהר של הדו-ספרתי. קשת 12 מובילה בבטחה, רשת 13 נושפת בעורפה, וערוץ 14 נדחק לאחור

ערב שידורים סוער עבר אמש (רביעי) על מסכי הטלוויזיה בישראל, והתוצאות בשטח מספרות סיפור ברור: הקהל הישראלי כמה לבידור מנחם ובורח אל הריאליטי המוכר, בעוד ערוצי האקטואליה משלמים את המחיר. מי שחווה זאת בצורה הכואבת ביותר הוא ערוץ 14, שרושם נסיגה משמעותית בנתוני הצפייה.

קשת מובילה, רשת יציבה

בקרב הענקים של המיינסטרים, "רוקדים עם כוכבים" של קשת 12 ממשיכה להוכיח שהיא המלכה הבלתי מעורערת של הפריים טיים. תוכנית הריקודים גרפה אמש 16.8% רייטינג, והתברגה במקום הראשון.

מנגד, ברשת 13 יכולים לנשום לרווחה. "האח הגדול" שומר על כוחו ומציג נתון יציב של 13% צפייה – נתון שמצליח לתת פייט ראוי לקשת ולשמור על הערוץ רלוונטי בלב הקונצנזוס.

ערוץ 14 נחלש, כאן 11 בתחתית

הסיפור המעניין של הערב מגיע מגזרת ערוץ 14. מי שהתרגל בשנה האחרונה לעקוף את רשת 13 ולגרד לא פעם נתונים דו-ספרתיים, חווה פנצ'ר משמעותי. תוכנית הדגל של הערוץ, "הפטריוטים", הסתפקה אמש ב-7.5% רייטינג בלבד. מדובר בצניחה חדה לעומת שיאי העבר של התוכנית, מה שמעלה את השאלה: האם המודל הלעומתי של הערוץ מתחיל לעייף את הצופים כשמולם מוצבות אלטרנטיבות בידוריות חזקות?

במקביל, בתחתית הטבלה נמצאת הזכיינית הציבורית. הדוקו "הייתי שם" של כאן 11 התרסק לנתון חד-ספרתי נמוך במיוחד של 1.6% רייטינג בלבד, ונראה שלא היווה פקטור בקרב על השלט.