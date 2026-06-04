יצחק עמית על תקיפת סולברג: "התקפה על מערכת המשפט כולה"

השופט יצחק עמית: זה מה שהיה בחריגות הבנייה בביתי

השופט יצחק עמית: זה מה שהיה בחריגות הבנייה בביתי צילום: השופט יצחק עמית (אורן בן חקון/פלאש90)

נשיא העליון יצחק עמית מוקיע בחריפות את הפורעים שחוללו אנרכיה מחוץ לביתו של השופט סולברג, ניפצו חלונות והטילו אימה על נכדיו. עמית מבהיר: "ניסיונות הפחדה לא ירתיעו אותנו, נמשיך לפסוק ללא מורא".

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, ומנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל, יצאו הבוקר (חמישי) בהודעת גינוי רשמית וחריפה יוצאת דופן, בעקבות המעשים הקשים שבוצעו אמש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא, כבוד השופט נעם סולברג.

במכתב הרשמי שהופץ לכלל השופטים ועובדי המערכת, הוקעו הפורעים שביצעו את מעשי הוונדליזם, ניפצו את חלונות הבית וגרמו נזק לרכוש בזמן שבני משפחתו של השופט – בהם ילדיו ונכדיו – שהו במבנה. ראשי המערכת הבהירו כי הגינוי מגיע על רקע חציית קו אדום מובהק, שחורג לחלוטין מגבולותיה של מחאה לגיטימית במדינה דמוקרטית.

"מתקפה על מערכת המשפט כולה"

בכירי הרשות השופטת הדגישו בהודעתם כי הפגיעה האישית בשופט סולברג ובבני משפחתו אינה אירוע מבודד, אלא פגיעה קשה ביסודות המדינה: "מעשי האלימות החמורים שכוונו למשנה לנשיא ולמשפחתו, הם למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק במדינת ישראל. אנו מוקיעים כל גילוי אלימות, ובפרט גילויי אלימות המכוונים כלפי שופטים ונושאי משרות ציבוריות עקב תפקידם".

לצד הגינוי, שלחו השופטים עמית ועוזיאל מסר תקיף ומבהיר לכל מי שמבקש להשפיע על פסיקותיו של בית המשפט באמצעות הפחדה: "ניסיונות להפעיל לחץ, להפחיד או להרתיע שופטים לא ישפיעו על מילוי תפקידם. שופטי ישראל ימשיכו לבצע את מלאכתם במקצועיות, בעצמאות וללא מורא, בהתאם לדין ולחובתם לציבור".

הרשות השופטת חתמה את הודעתה בהבהרה כי ביטחונם האישי של השופטים והעובדים נמצא בראש מעייניה, וכי המערכת לא תהסס לנקוט בכל האמצעים הנדרשים, בשיתוף פעולה מלא עם גורמי האכיפה והביטחון, כדי להבטיח את שלומם ולמנוע הישנות של אירועים חמורים מעין אלו בעת