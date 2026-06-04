אל תתקרבו: זו השעה בה כבישים מרכזיים ייחסמו

המשטרה השלימה את היערכותה המבצעית לקראת האירוע שיתקיים בבירה. הכניסה לציר הצעדה תתאפשר לאחר בידוק קפדני: "אפס סובלנות כלפי כל גורם שינסה לשבש את הסדר"

מחוז ירושלים של משטרת ישראל השלים את ההיערכות המבצעית המקיפה לקראת המצעד של הקהילה הלהט"בית ה-24, שצפוי להתקיים הערב ברחובות העיר ירושלים.

בשבועות האחרונים ניהל מחוז ירושלים עבודת מטה סדורה ותיאומים נרחבים תחת פיקודו של מפקד המחוז, ניצב אבשלום פלד. במסגרת ההיערכות גובשו תוכניות אבטחה קפדניות, ניתן מענה מבצעי לתרחישים שונים ונערכו סיורי שטח מקיפים בשיתוף כלל גורמי החירום, ההצלה והמפיקים.

מאות שוטרים ממחוז ירושלים, לוחמי משמר הגבול, מתנדבים וסדרנים, לצד כוחות גלויים וסמויים, יתפרסו מחר החל משעות הצהריים לאורך ציר הצעדה, בשטחי הכינוס והסיום וברחובות הסמוכים, במטרה להבטיח את שלומם וביטחונם של המשתתפים ולשמור על הסדר הציבורי.

שינויים בהסדרי התנועה וחסימות כבישים

החל מהשעה 15:30 ייחסמו לתנועה בהדרגה הרחובות הבאים בבירה: רבין, שדרות בן צבי, בצלאל, רופין (בקטע שמצומת המוזיאונים ועד צומת הזז), קפלן והנשיא השישי.

ציבור הנהגים מתבקש להשתמש בצירים חלופיים: הנביאים, אגריפס, כביש בגין, רמב"ן, רופין, שדרות הרצל ובורג.

הנחיות חשובות לציבור המשתתפים

החל מהשעה 16:00 יחל כינוס המשתתפים הרשמי בגן סאקר. במשטרה מבהירים כי הכניסה למסלול המצעד תתאפשר אך ורק דרך מתחם הכינוס המבוקר בגן סאקר, ולאחר מעבר בידוק ביטחוני קפדני. המשתתפים נדרשים להצטייד בתעודה מזהה.

כמו כן, חל איסור מוחלט על הטסת רחפנים או כלי טיס מכל סוג שהוא לאורך כל תוואי הצעדה ובמתחמי הסיום. בנוסף, לא תותר כניסה למתחמי המצעד עם כלי נשק מכל סוג שהוא, כולל נשק אישי המוחזק ברישיון כדין. כניסת עיתונאים למתחם הכינוס בגן סאקר תתאפשר מרחוב דרך בן צבי.

במשטרה קוראים לציבור לגלות ערנות, ובכל מקרה חירום או זיהוי חפץ חשוד, לפנות באופן מיידי לשוטרים הפרוסים בשטח או לדווח למוקד 100. לקבלת מידע מורחב על הסדרי התנועה, מוקד המידע הארצי של המשטרה (מוקד 110) יעמוד לרשות הציבור באופן שוטף.

מהמשטרה נמסר כי הכוחות יפעלו בנחישות לקיומו התקין והבטוח של המצעד, תוך שמירה מוקפדת על הסדר הציבורי. המשטרה תגלה אפס סובלנות ותנקוט ביד קשה ובלתי מתפשרת כלפי כל גורם אשר ינסה לשבש את מהלכו התקין של המצעד, להפר את הסדר או לסכן את ביטחון הציבור.