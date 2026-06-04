לילה של הלם בגוש עציון: "לא חשבתי שאראה דבר כזה"

אירוע חמור וחסר תקדים התרחש אמש (רביעי) ביישוב אלון שבות שבגוש עציון, כאשר עשרות מפגינים ופורעים חרדים פשטו על ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג. הפורעים זרעו הרס רב בחצר המבנה, ניפצו את חלונות הבית ואת שמשות רכבו של השופט, ועוררו סערה ציבורית נרחבת שגררה גינויים מקיר לקיר בצמרת המדינה.

ראש מועצת גוש עציון, ירון רוזנטל, שהוזעק לזירה יחד עם כוחות הביטחון, שחזר הבוקר את רגעי האימה בראיון לניסים משעל וענת דוידוב בתוכניתם ב-103fm. רוזנטל תיאר מראות קשים של ונדליזם ממוקד ומתוכנן היטב: "זו הייתה התארגנות חשאית שלא מביישת ארגוני מודיעין. זה היה לילה קשה מאוד, הרס גדול מסביב", שיתף רוזנטל בכאב. "ניפצו את החלונות, שברו את העציצים. לא חשבתי שאני אראה מראות כאלה, אבל הנה – המציאות היא מעבר לכל דמיון".

רוזנטל סיפר על רגעי הגעתו המיידית למקום: "יש פה תחושה קשה מאוד. כשהגעתי למקום, כמה עשרות פורעים בדיוק נסוגו משם. רציתי להגיע כמה שיותר מהר, וממש הגעתי מהכיוון השני יחד עם הכוחות הראשונים של המשטרה".

"למה כל כך הרבה שנאה ופילוג?"

במהלך הראיון סירב ראש המועצה להיכנס לתיאורים גרפיים מפורטים מתוך המבנה עצמו, אך הדגיש את עוצמת הפגיעה האישית והמערכתית במשפחתו של השופט התושב. "זה אירוע קשה. אני לא רוצה לתאר מה היה בתוך הבית. מדינת ישראל נמצאת במצב מאוד קשה", אמר.

רוזנטל סירב להפוך את האירוע החמור לכר פורה לוויכוחים פוליטיים או למלחמה בין מגזרים, וניצל את הבמה כדי לשלוח תמרור אזהרה בוהק לחברה הישראלית כולה ולעומדים בראשה. "מדינת ישראל עוד מעט בת 80, ואנחנו עם שקצת קשה לו להסתדר אחד עם השני", אמר בייאוש. "למה? למה כל כך הרבה שנאה? למה כל כך הרבה פילוג? כשתפרוץ מלחמה הרי נתאחד שוב. האחריות המשותפת היא של כולנו. יש כיום אווירה קשה מאוד מול נבחרי ציבור, מול שלטון החוק, ואחד מול השני".

"מגנה אלימות מכל הצדדים"

לסיום, ביקש ראש מועצת גוש עציון להבהיר כי עמדתו נגד אלימות והפרות חוק פראיות היא עקרונית ואינה תלויה בזהותם הפוליטית של התוקפים או של המותקפים.

"אני לא אומר את הדברים האלה רק כי פגעו בשופט", הדגיש רוזנטל בשולי הדברים. "אמרתי את הדברים האלה בדיוק גם כשהיו הפגנות בקפלן. דוגמאות יש מכל הצדדים, אני לא בעניין של להאשים צד אחד. יש פה בעיה עמוקה שלנו כחברה, קיטוב שהולך ומעמיק, וחוסר מנהיגות".