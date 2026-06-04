לפיד לחרדים: "במקום להתקרבן, תסבירו לצעירים שלכם שזה נגמר"

יאיר לפיד מגיב הבוקר (חמישי) להתפרעות החרדים אמש בביתו של השופט סולברג ולתגובה הרפה של חברי הכנסת החרדים.





בציוץ שהעלה לרשת X כתב לפיד: "אחת ולתמיד: ש״ס ודגל התורה, תפסיקו להתבכיין, הצעירים האלימים שהתפרעו אתמול בבית משפחת סולברג הם לא "עולם התורה", והם בטח לא קורבנות."

לדברי לפיד "הם חבורת פריבילגים חסרי חינוך שמקבלים מיליארדים על גבי מיליארדים מכספי משלם המיסים, מסרבים להתגייס ושולחים אחרים למות בשבילם, לא עובדים ודורשים שיפרנסו אותם."

"במקום להאשים ולהתקרבן, תתחילו להסביר לצעירים החרדים שזה נגמר. בממשלה הבאה הם יצטרכו לעבוד ולהתגייס כמו כל צעיר ישראלי אחר בן גילם" כתב.

מוקדם יותר פרסמו דגל התורה וש"ס גינוי רפה למאורע אמש: "אנו כאובים ומזועזעים ממסכת הרדיפה והרמיסה המתמשכת של לומדי התורה מצד שופטי בית המשפט העליון. התרענו פעם אחר פעם כי צעדים אלו יובילו להקצנה ולאנרכיה, ולצערנו אנו רואים כיצד החששות הללו מתממשים.

אנו מגנים בכל תוקף כל מעשה אלימות, מכל סוג שהוא, האלימות מנוגדת לדרכה של תורה ופסולה בתכלית.

עם זאת, אנו דורשים מראשי מפלגות הימין, שמיהרו ובצדק לגנות את האירוע, לגנות גם את הרדיפה המתמשכת והאכזרית כלפי לומדי התורה ובני הישיבות. דמם של לומדי התורה אינו הפקר."