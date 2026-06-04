השרה במתקפה: בנט ולפיד השאירו אחריהם פצצה מתקתקת

בריאיון לגלי ישראל האשימה גולן את בנט, לפיד ומנסור עבאס בהזרמת מאות מיליוני שקלים לארגוני הפשיעה, וטענה כי מדובר באיום חמור על ביטחון המדינה

"המיליונים שבנט ולפיד הזרימו לפשיעה הערבית מסוכנים יותר מהשבעה באוקטובר". השרה מאי גולן התראיינה הלילה לזיו מאור ומנחם מן ביומן לילה ברדיו גלי ישראל וטוענת:





לדבריה "כספי המדינה עוברים ישירות לוורידים של ארגוני הפשע הערביים. ללא פיקוח ובקרה לרשויות המקומיות, ומשם הרשויות נסחטות בצורה האלימה ביותר."

"כל פעם שנעצר איזה ארגון פשיעה, נעצר איתו ראש המועצה כי הם פשוט חותמת גומי; היום רואים את ההתעצמות של ארגוני הפשיעה כתוצאה מהזרמת התקציבים האלו."

גולן האשימה כי "נפתלי בנט, יאיר לפיד ומנסור עבאס הם אלו שהזריקו ישר לוורידים של ארגוני הפשיעה הרצחניים במגזר הערבי מאות מיליונים והפכו אותם למי שהם היום."

"מה שקרה בשביעי באוקטובר על גבולה של מדינת ישראל זה כלום לעומת הפשע שצומח לנו כאן בתוככי המדינה" אמרה.