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השרה במתקפה: בנט ולפיד השאירו אחריהם פצצה מתקתקת

בריאיון לגלי ישראל האשימה גולן את בנט, לפיד ומנסור עבאס בהזרמת מאות מיליוני שקלים לארגוני הפשיעה, וטענה כי מדובר באיום חמור על ביטחון המדינה

י"ט סיון התשפ"ו
השרה במתקפה: בנט ולפיד השאירו אחריהם פצצה מתקתקת
נפתלי בנט ויאיר לפיד צילום: אוליביה פיטוסי / פלאש90
השרה מאי גולן התראיינה הלילה לזיו מאור ומנחם מן ביומן לילה ברדיו גלי ישראל וטוענת: "המיליונים שבנט ולפיד הזרימו לפשיעה הערבית מסוכנים יותר מהשבעה באוקטובר".


לדבריה "כספי המדינה עוברים ישירות לוורידים של ארגוני הפשע הערביים. ללא פיקוח ובקרה לרשויות המקומיות, ומשם הרשויות נסחטות בצורה האלימה ביותר."

"כל פעם שנעצר איזה ארגון פשיעה, נעצר איתו ראש המועצה כי הם פשוט חותמת גומי; היום רואים את ההתעצמות של ארגוני הפשיעה כתוצאה מהזרמת התקציבים האלו."

גולן האשימה כי "נפתלי בנט, יאיר לפיד ומנסור עבאס הם אלו שהזריקו ישר לוורידים של ארגוני הפשיעה הרצחניים במגזר הערבי מאות מיליונים והפכו אותם למי שהם היום."

"מה שקרה בשביעי באוקטובר על גבולה של מדינת ישראל זה כלום לעומת הפשע שצומח לנו כאן בתוככי המדינה" אמרה.

מאי גולן יאיר לפיד נפתלי בנט

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