החרדים מגנים את האלימות - ותוקפים את שופטי בג"ץ

לאחר האירוע שעורר סערה, במפלגות החרדיות פרסמו הודעות גינוי למעשה האלימות, אך במקביל האשימו את בית המשפט העליון ב"רדיפה מתמשכת" של לומדי התורה וקראו לראשי הימין לגנות גם את הפגיעה בבני הישיבות

במפלגות החרדיות פרסמו הלילה (רביעי) הודעות גינוי למעשה האלימות שהתרחש נגד השופט סולברג, והבהירו כי אין מקום לפעולות מסוג זה.

בהודעה שפורסמה נכתב: "אנו מגנים בכל תוקף כל מעשה אלימות, מכל סוג שהוא. האלימות מנוגדת לדרכה של תורה ופסולה בתכלית".

עם זאת, לצד הגינוי לאירוע, תקפו במפלגות החרדיות את התנהלות בית המשפט העליון בכל הנוגע לסוגיית בני הישיבות ולומדי התורה.

"אנו כאובים ומזועזעים ממסכת הרדיפה והרמיסה המתמשכת של לומדי התורה מצד שופטי בית המשפט העליון."

"התרענו פעם אחר פעם כי צעדים אלו יובילו להקצנה ולאנרכיה, ולצערנו אנו רואים כיצד החששות הללו מתממשים".

במפלגות החרדיות הפנו ביקורת גם כלפי ראשי מפלגות הימין, שלדבריהם מיהרו לגנות את האירוע, אך נמנעו מלהתייחס למה שהגדירו כפגיעה מתמשכת בלומדי התורה.

"אנו דורשים מראשי מפלגות הימין, שמיהרו ובצדק לגנות את האירוע, לגנות גם את הרדיפה המתמשכת והאכזרית כלפי לומדי התורה ובני הישיבות. דמם של לומדי התורה אינו הפקר".