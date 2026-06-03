הג'ינג'י עקף את לפיד: עתירה ראשונה נגד מינוי ראבילו

עוד לפני מיצוי ההליכים של יש עתיד, התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ נגד מינוי עו"ד ראבילו לתפקיד מבקר המדינה: "הליך בחירת מבקר המדינה זוהם ודינו להתבטל"

ניצח את לפיד במרוץ לבג"צ. התנועה לאיכות השלטון הגישה כעת עתירה נגד בחירתו של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה, שנערכה מוקדם יותר היום בכנסת.

מוקדם יותר היום שלח לפיד מכתב מיצוי הליכים לייעוץ המשפטי של הכנסת, אבל אליעד שרגא כבר הזדרז כדי להופיע ראשון ברשימת העותרים לבג"צ.

"התנועה מבקשת בעתירתה להורות על ביטול ההחלטה ועל קיום הליך בחירה חדש כדין", נכתב בעתירה.

"לעמדת התנועה, הליך בחירת המבקר צריך להערך בהצבעה חשאית. ואולם, כפי שעלה מן הפרסומים, בפתח סיבוב ההצבעה השני נדרשו חברי כנסת מהקואליציה להצטלם מאחורי הפרגוד עם פתק ההצבעה של ראבילו - כמבחן נאמנות".

"היועצת המשפטית לכנסת קבעה כי ההנחיה אינה חוקית, אך חרף זאת חברי כנסת תיעדו את הצבעתם, חלקם בתמונה וחלקם בסרטון, ויש שאף יצאו מן הפרגוד כשפתק ההצבעה גלוי לעין כול. בכך נשללה חשאיות ההצבעה, ועמה - כך נטען - תוקפה החוקי של ההחלטה שהתקבלה מכוחה".

עוד נכתב בעתירה: "התנועה טוענת כי החשאיות אינה פורמליה טכנית. בהתאם להלכה הפסוקה, היא נועדה להבטיח את עצמאות שיקול דעתם של חברי הכנסת ואת חופש הצבעתם, ללא לחצים ותלות פוליטית - ובכך לשמר את מעמדו של מבקר המדינה כגורם ביקורת עצמאי ובלתי תלוי כלפי רשויות השלטון.

משעה שעקרון זה נרמס, מוכתם ההליך כולו בתלות פוליטית מובהקת, באופן הפוגע באמון הציבור במוסד הביקורת. חומרת הדברים מתעצמת נוכח פערי הקולות בסיבוב הראשון, שבו זכה המועמד הנגדי, השופט בדימוס יוסף אלרון, בתמיכה רחבה יותר - מה שמחזק את החשש כי היעדר החשאיות הוא שהשפיע על תוצאת ההצבעה".



