הפסקת האש הופרה? התרעה על חדירת כטב"מ בגבול הצפון

הפסקת האש בצפון הופרה? התרעות על חדירת כטב"מ הופעלו בישוב זרעית בגזרה המרכזית בגבול לבנון.
בצה"ל בודקים את הסיבה להפעלת ההתרעות.
בתוך כך, בקרית שמונה מבהירים כי מחר יתקיימו הלימודים כרגיל.
"מערכת החינוך בקריית שמונה תפעל מחר כרגיל, כולל מערך ההזנה, זאת בניגוד לפרסומים ולהודעות הלא נכונות המופצות בקבוצות הוואטסאפ השונות", מסר דובר העירייה.
"אנו מבקשים מהציבור להסתמך אך ורק על הודעות רשמיות מטעם עיריית קריית שמונה, פיקוד העורף וגורמי הביטחון המוסמכים. אנא הימנעו מהפצת מידע שאינו מבוסס, העלול ליצור בלבול ודאגה מיותרים בקרב התושבים וההורים"
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