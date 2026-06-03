נתניהו מתכנן מתנה לאזרחים לפני הבחירות: הורדת המע"מ

כלכלת בחירות על מלא. רגע לפני פיזור הכנסת, ראש הממשלה מתכנן הורדת המע"מ ל-17%, וזאת למרות התנגדות של בכירים באוצר. הכסף יגיע מעודף הכנסות ממסים

ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם, לקראת הבחירות הקרובות, מהלך להפחתת המע"מ מ-18% ל-17% - וזאת כבר בשבועות הקרובים, כך פרסמה הערב ליאל קייזר במהדורת כאן 11.

לפי הפרסום, מתקיימות בימים אלה שיחות ופגישות בנושא בין נתניהו, שר האוצר ויועצו הכלכלי, אבי שמחון. נציין כי שמחון כבר הסכים בעבר להצעת החוק שתפצה לוקחי משכנתא בעקבות עליית הריבית.

מאיפה הכסף?

על פי התכנון המתגבש, תיושם הפחתת המע"מ באמצעות הוראת שעה לתקופה מוגבלת, במטרה להקל על יוקר המחיה. המקור התקציבי למהלך, לפי גורמים המעורים בפרטים, נשען על השיפור בתחזית הכנסות המדינה ביחס להערכות המוקדמות יותר.

אלא שבמקום להחזיר את החוב אליו נקלעה המדינה בעקבות המלחמה, מחליטים להחזיר אותו לציבור.

המהלך מעורר ביקורת קשה בקרב גורמים כלכליים בכירים. "נתניהו רוצה לחלק מתנות לציבור, ומצד שני מבטיח תוספות עתק לביטחון. הוא אומר כן להכול. זו כלכלת בחירות לפי הספר", אמר לכאן חדשות גורם כלכלי בכיר.

החשיפה מגיעה ביום שבו פרסם ה-OECD תחזית מעודכנת לכלכלת ישראל, לפיה הצמיחה הצפויה לשנת 2026 עומדת על 3.3% בלבד — ירידה חדה ביחס לתחזית הקודמת, שעמדה על 4.9%.