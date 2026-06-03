דיווח: הבחירות הבאות יוכרעו ביום שני הקרוב

המערכת הפוליטית נערכת לטלטלה משמעותית, כאשר על פי כל ההערכות, השבוע הקרוב עשוי לעצב מחדש את מפת המפלגות והגושים לקראת המערכה הבאה. שורה ארוכה של שחקני מפתח, מפלגות בהקמה ואישי ציבור בולטים נמצאים כעת בישורת האחרונה לקראת קבלת החלטות גורליות, שצפויות להשפיע באופן דרמטי על עתיד המדינה עם היציאה הצפויה לבחירות.

על פי הדיווח בישראל היום, במרכז תשומת הלב נמצא כעת שר התקשורת לשעבר יועז הנדל, שממתין בדריכות להכרעה משמעותית מצד ארגון "הרבעון הרביעי". בארגון צפויים לקיים הצבעה מכרעת ביום שני הקרוב בשאלה האם להצטרף רשמית למגרש הפוליטי ולחבור להנדל. הצטרפות כזו, אם תצא לפועל, תעניק ליוזמה הפוליטית יתרון מובהק ומיידי בכל הקשור להתארגנות שטח ותשתיות פוליטיות.

התוכניות של גלעד ארדן והציר הדרמטי של וינטר, חדאד ולובר

במקביל, מי שעוד פועל נמרצות מאחורי הקלעים וצפוי להכריז על צעדיו בהקדם הוא שגריר ישראל באו"ם לשעבר, גלעד ארדן. ארדן נפגש בשבועות האחרונים עם מספר מועמדים במטרה לגבש ריצה משותפת תחת מפלגה חדשה שהוא עתיד לעמוד בראשה.

רגע לפני הכרעה דרמטית נמצא גם שילוש מסקרן במיוחד: פעיל ההסברה יוסף חדאד, תא"ל במיל' עופר וינטר, וחגי לובר – אביו של הלוחם אלישע יהונתן לובר הי"ד שנפל בקרבות ברצועת עזה. השלושה, שטרם יצאו בהכרזה רשמית על הקמת מסגרת פוליטית, בודקים באינטנסיביות היתכנות לריצה משותפת מאחורי הקלעים, וצפויים לחתוך קצוות ולהכריע סופית בסוגיה לקראת ההכרזה הרשמית על פיזור הכנסת.

גם בתוך המפלגות הקיימות: אדלשטיין וטרופר לקראת הכרעה

התזזית הפוליטית לא פוסחת גם על המפלגות המכהנות. בליכוד, יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ יולי אדלשטיין צפוי לקבל החלטה משמעותית לגבי המשך דרכו ועמדותיו בתקופה הקרובה.

במקביל אליו, גם חבר הכנסת חילי טרופר מהמחנה הממלכתי נמצא לקראת קבלת החלטות דומות. ההכרעות של שני האישים הללו, לצד כניסתם הצפויה של הכוחות החדשים לשטח כבר בשבוע הבא, עשויות לשנות לחלוטין את יחסי הכוחות עוד לפני שפתקי ההצבעה הראשונים ישולשלו לקלפי.