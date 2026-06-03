עזיבה נוספת: העיתונאית הוותיקה עוזבת את כאן 11

אחרי עזיבתם של שני העיתונאים הבולטים שעברו לחדשות 13, היום נרשמה עזיבה משמעותית נוספת בכאן 11

אילאיל שחר ליס, מהדמויות הניהוליות והעריכתיות הבולטות בחטיבת החדשות של כאן 11, סיימה היום (רביעי) באופן רשמי את עבודתה בתאגיד השידור הישראלי. פרישתה הסופית מהשידור הציבורי מגיעה בהמשך ישיר לטלטלות והמעברים הרבים שנרשמים בתקופה האחרונה בין גופי המדיה הגדולים בישראל.

העזיבה הנוכחית מתרחשת שבועיים בלבד לאחר שפורסם דבר מינויה הרשמי של שחר ליס לתפקיד העורכת האחראית וראש מערכת החדשות באתר וואלה, שם היא צפויה להוביל את הקו המערכתי של האתר בתקופה הקרובה.





מגלי צה"ל ועד לצמרת החדשות של כאן

שחר ליס מביאה איתה לתפקיד החדש רקע עשיר וניסיון ארוך שנים בצמתים המרכזיים של האקטואליה בישראל. בתפקידה האחרון בתאגיד היא החזיקה באחריות משמעותית כסגנית מנהל חטיבת החדשות.

לפני שהצטרפה לכאן 11, רשמה שחר ליס קריירה ארוכה ומשמעותית בתחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל. במהלך שנותיה ביפו מילאה שורה של תפקידי מפתח, ובהם הובלת מחלקת החדשות והאקטואליה של התחנה, עבודה ככתבת מדינית והגשת תוכניות אקטואליה מרכזיות.