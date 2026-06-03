נתפסה הברחה של 10 אקדחים מגבול ירדן

ושוב זה קורה. כוחות צה"ל ומג"ב סיכלו ניסיון הברחת אמצעי לחימה מגבול ירדן.
כחלק מהקונספציה והניסיון שלא להרגיז את הערבים, בהודעת דובר צה"ל עדיין מכנים את מקור ההברחה "כגבול המזרחי"
"במהלך הלילה (ג'), לוחמי יחידת מתיל"ן של מג״ב איו״ש וכוחות חטיבת הבקעה והעמקים בהכוונת תצפיתניות מגדוד 909, סרקו בסמוך לגדר הגבול המזרחית ואיתרו תיק ובו הוטמן 10 אקדחים ומחסניות תחמושת.
עוד נמסר בהודעה: "אמצעי הלחימה שאותרו הועברו לחקירה במחוז ש״י של משטרת ישראל. כוחות הביטחון פרוסים במרחב הגבול המזרחי במטרה לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל.
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