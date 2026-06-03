כמו עצם בגרון: צרפת שוב יוצאת למתקפה על ישראל

סבסטיאן לקורנו, ראש ממשלת צרפת, שבמהלך השבועות הקודמים הפתיע רבים בכנותו בנושא הקשרים הכלכליים בין ישראל וצרפת, וחוסר אפקטיביות הלחץ הצרפתי על ישראל, מצטרף למתקפות על ישראל.

לקורנו הגיע למליאת הפרלמנט, לדיון בנושא הלחימה בלבנון, והודיע בדיון כי: "צרפת תעשה ככל יכולתה בנושא, ישראל חייבת לסיים את המלחמה הזו ואת הכיבוש הבלתי חוקי שהם עושים של השטח הלבנוני"

למרות הירי הבלתי פוסק על צפון ישראל, הודיע לקרנו: "המלחמה הזו אינה מוצדקת, ממשלת ישראל, בהובלתו של ראש הממשלה נתניהו מסכנת בטווח הארוך את ביטחונה של ישראל".

"יש קשר היסטורי בין הרפובליקה הצרפתית לרפובליקה הלבנונית ומי שחושב שאפשר יהיה לנתק את המלחמה באיראן מהמלחמה בלבנון, אני מזהיר אותו שהוא טועה".

לקורנו הוסיף ואיים במרומז: "אנחנו רואים זאת היטב, האסטרטגיה הזו, ביסודה, של מלחמה תמידית שראש הממשלה נתניהו מיישם לנגד עינינו, היא דבר שלא רק שצריך לעצור אותו, צריך להיאבק בו, ואנחנו נעשה את זה".