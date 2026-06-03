כפר חב"ד: תינוק בן 4 חודשים במצב אנוש לאחר שנשכח ברכב

אירוע קשה ומטלטל התרחש אחר הצהריים (רביעי) בכפר חב"ד: תינוק בן ארבעה חודשים הובהל לבית החולים במצב אנוש, לאחר שנשכח במשך שעות בתוך רכב סגור בחום הכבד.

בסמוך לשעה 15:00 התקבלו דיווחים במוקדי החירום על תינוק שנמצא ברכב כשהוא מחוסר הכרה. צוותי הרפואה של מד"א ואיחוד הצלה שהוזעקו במהירות למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני מציל חיים בשטח, ופינו אותו לבית החולים שמיר-אסף הרופא תוך כדי פעולות החייאה מתקדמות, כשמצבו מוגדר אנוש ולא יציב.

"היה ברכב זמן ממושך"

חיים מאיר פרידמן, ראש סניף כפר חב"ד באיחוד הצלה, יחד עם החובשים אלי טורנהיים, איציק שיף וחיים ריבקין שטיפלו בתינוק, סיפרו על רגעי החרדה הרפואיים בזירה:

"נמסר לנו בזירה כי התינוק נשכח ברכב ושהה בו זמן ממושך. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני ולאחר מכן הוא פונה לבית חולים במצב אנוש וללא הכרה".

פראמדיקים של מד"א שהצטרפו למאמצי הפינוי הוסיפו כי התינוק סבל ממכת חום קשה במיוחד והיה מעורפל הכרה לחלוטין וחם מאוד למגע עם הגעתם.

בארגוני הרפואה מתחננים: "אל תשאירו ילדים ברכב"

בעקבות האסון הקשה, בארגוני ההצלה שבים וקוראים לציבור הרחב ולנהגים לגלות ערנות מקסימלית בימי הקיץ החמים: