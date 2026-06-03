לחץ כבד על עופר וינטר: "תתחייב לא לרוץ איתו"

לחץ כבד על תא"ל במיל' עופר וינטר: "יודעים איך היית בתוך מפקד, לא יודעים איך תהיה בתור פוליטיקאי"

קמפיין מודעות חדש, מטעם תנועת "הגוש הימני", מסמן את תא"ל במיל' עופר וינטר ומציב לו דרישה חד-משמעית להצהיר על כוונותיו הפוליטיות העתידיות, תוך חשש מוצהר מהקמת ממשלה חלופית.

במרכז המודעה מופיע חצי מפניו של וינטר חבוש כיפה, לצד הכיתוב הבולט: "עופר, שבור שתיקה". המודעה רומזת באופן ישיר למהלכים פוליטיים קודמים ומביעה חשש מפני תרחיש שבו קולות של מצביעי ימין יופנו להקמת ממשלה עם מפלגות מהצד השני של המפה הפוליטית.

"אנחנו יודעים איך היית כמפקד, אבל לא איך תהיה כפוליטיקאי"

הקמפיין תוקף את וינטר על שתיקתו ואי-בהירותו בנושא ומזכיר את אירועי העבר במערכת הפוליטית: "כבר ראינו איך לוקחים קולות מהימין ומעבירים לשמאל. אנחנו יודעים איך היית כמפקד, אבל לא איך תהיה כפוליטיקאי", נכתב במודעה.

בהמשך, פונים מנסחי הקמפיין ישירות לקצין הבכיר לשעבר ודורשים ממנו תשובה ברורה בנוגע לקשרים האישיים שלו ולשותפויות עתידיות אפשריות: "אז וינטר בוא תרגיע את כולנו ותענה סוף סוף על השאלה שאתה לא מפסיק להתחמק ממנה: האם אתה מתחייב שבשום מקרה לא תשב בממשלת בנט למרות החברות העמוקה ביניכם?".