יוסי דגן חגג בת מצווה לבתו - צמרת המדינה התייצבה

שמחה גדולה בשומרון: ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן ורעייתו אוריה חגגו את חגיגת בת המצווה של בתם, נעם דגן. האירוע המשמח התקיים בגן האירועים "אחוזת זר" השוכן ברמת גלעד שבשומרון, ומשך אליו קהל רב ומגוון.

לצד בני המשפחה והחברים הקרובים, האירוע הפך למפגש פסגה של ההנהגה המדינית והציבורית בישראל, כאשר שרים, חברי כנסת ואישי ציבור רבים הגיעו לצפון השומרון כדי לברך ולחגוג יחד עם משפחת דגן.

יוסי דגן צילום: שירלי ברמלי

נוכחות רחבה של שרי הממשלה וצמרת הכנסת

ברשימת האורחים המכובדת מהזירה הפוליטית נצפו יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר השיכון והתיירות חיים כץ, שר החינוך יואב קיש, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שרת התחבורה מירי רגב, שר האנרגיה אלי כהן, שרת הגנת הסביבה עידית סילמן ושר התפוצות עמיחי שיקלי.

כמו כן, הגיעו לכבד בנוכחותם יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ יולי אדלשטיין, סגן השר אלמוג כהן, ראש מועצת אורנית אור פירון-זומר, ונציגי "הליכוד שלי" יוני הישראלי ויעקב ווינברגר.

צילום: שירלי ברמלי

רבנים, אנשי תקשורת והשתתפות מרגשת

לצד הצמרת המדינית, פקדו את השמחה רבנים, דמויות בולטות בציבוריות הישראלית ומובילי דעת קהל. בין המשתתפים היו רבה של העיר צפת הרב שמואל אליהו והרבנית רחל בזק.

בנוסף, נרשמה באירוע השתתפות מרגשת במיוחד של דיצה אור, אמו של החטוף אבינתן אור המוחזק ברצועת עזה. אל חגיגות בת המצווה הצטרפו גם נשות התקשורת ומובילות דעת הקהל נטלי דדון והדר מילר, שהגיעו לשמוח ולחגוג יחד עם המשפחה.

צילום: שירלי ברמלי