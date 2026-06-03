שון סטריקלנד ושמעון סמוטריצקי בסרטון שמשגע את עולם ה-MMA

רגע לפני הקרב החשוב בקריירה שלו, לוחם ה-MMA הישראלי שמעון סמוטריצקי מככב בסרטון מפתיע שחצה את ה-300 אלף צפיות עם אלוף ה-UFC לשעבר שון סטריקלנד. אחרי שסומן כאנטישמי, סטריקלנד מחבק את סמוטריצקי ומבהיר: "כולה צחקתי, הישראלים גברים טובים"

לוחם ה-MMA הישראלי, שמעון סמוטריצקי, נמצא בעיצומן של ההכנות לקרב הגדול והגורלי ביותר בקריירה שלו שיתקיים כבר בשישי הקרוב בלאס וגאס, אבל ביממה האחרונה הוא מצא את עצמו במרכזה של סערה ויראלית בלתי צפויה שמשגעת את הרשתות החברתיות.

סרטון שהעלה סמוטריצקי יחד עם לוחם ה-UFC המוביל ואלוף העולם לשעבר, שון סטריקלנד, חצה תוך שעות בודדות את רף ה-300 אלף צפיות וממשיך לצבור תאוצה מטורפת. הסיבה לחשיפת הענק היא התדמית הציבורית של סטריקלנד, שסומן ותויג בתקופה האחרונה בקרב לא מעט מעריצים וגורמים בענף כמי שמחזיק בדעות אנטישמיות.





"אם אתם חושבים שמה שאני אומר על ישראל גרוע..."

בסרטון, שצולם מיד לאחר אימון מפרך בלאס וגאס, נראה סטריקלנד כשהוא מיוזע, מחבק את סמוטריצקי ומפזר מחמאות חמות ללוחמים הישראלים, תוך שהוא מנסה להדוף את ההאשמות נגדו בסגנונו הבוטה והייחודי:

"תקשיבו חבר'ה, אני כולה צוחק. כמה ישראלים מתאמנים פה? אתם גברים טובים. אני אוהב אתכם, בנאדם. זה אחד המניאקים הכי קשוחים שאני מכיר. אם אתם חושבים שמה שאני אומר על ישראל זה גרוע, כדאי שתראו מה אני אומר על לבנים, מקסיקנים ושחורים, אחי. אני אומר דברים הרבה יותר גרועים, אחי. זה סביבה של חדר כושר, ככה אנחנו צוחקים פה".





סטריקלנד המשיך לפרגן לישראלי וקרא למעריצים שלו לתמוך בו לקראת הקרב הקרוב: "הבחור הזה פרא אדם אמיתי. תנו לו כבוד ותתמכו בו, הוא גבר רציני (G). ומעבר לזה, הוא שותף אימונים מטורף. אז בחייאת, הבחור הזה גבר רצח".

סמוטריצקי מגיב: "קיבלתי מאות הודעות – שחררו אותי, אני יהודי גאה"

הסרטון הוויראלי עורר מיד סערה גדולה והוביל לגל של ביקורות חריפות מצד חובבי ענף ישראלים ויהודים-אמריקאים, שלא אהבו לראות את החיבוק עם סטריקלנד. סמוטריצקי לא נשאר חייב והעלה סרטון תגובה ישיר ונוקב שבו ענה לכל המבקרים והסביר את מה שקרה מאחורי הקלעים:

"טוב, אז לא הרבה יודעים, אבל קיבלתי מאות הודעות ממלא חבר'ה ישראלים ויהודים אמריקאים, ש'שמעון, איך אתה חבר של אנטישמי ונאצי ופה ושם?'... קודם כל, שוב, אני לא יכול לענות לכל כך הרבה הודעות, וגם אני לא רוצה להתייחס לזה, כי א' – אני לא עורך הדין שלו. אני לא אחראי מה הוא יגיד, מה הוא מוציא מהפה שלו. הבנאדם בנאדם מבוגר בן 35 עם טלפון ביד, והוא כותב את השטויות שלו לבד".



יח"צ

הלוחם הישראלי חשף כיצד נולד הסרטון המשותף והדגיש את ערכיו:

"אבל אני מקווה שבסרטון עכשיו שהעלתי... שוב, זה היה רעיון של שון לעשות את זה, כי אמרתי לו שפשוט זה מטורף שפתאום אני מקבל שנאה, שאני נלחם עוד שלושה ימים, ואני עולה ומייצג את המדינה עם הדגל תמיד וזה הדבר שהכי חשוב לי בעולם, ואני ציוני ויהודי גאה. הוא פשוט לקח את הטלפון שלי והקליט סרטון. אני מקווה שהבנתם שפשוט יש לו בדיחות מטומטמות ויש לו הומור שחור שאני לא מסכים איתו, ועשיתי לו הרבה מאד שיחות מאחורי הקלעים שאף אחד לא יודע עליהם. ועכשיו, יאללה חברים, שחררו אותי. יש לי לחתוך משקל, ובעזרת השם ננצח את הקרב ביום שישי הקרוב".



שון סטריקלנד ושמעון סמוטריצקי צילום: קרדיט צילום Zach Reese

יום השישי הגדול: כרטיס הכניסה ל-UFC?

החשיפה המטורפת לה זוכה סמוטריצקי ברשת מגיעה בתזמון קריטי, רגע לפני שהוא עולה לכלוב בלאס וגאס במסגרת ארגון "Tuff-N-Uff". הקרב, שיועבר בשידור ישיר לכל העולם בפלטפורמת היוקרה UFC Fight Pass, נחשב לקרב המפתח של הלוחם הישראלי.

לאור העובדה שמדובר באירוע מרכזי שמושך אליו את הסקאוטרים הראשיים של ארגון ה-MMA הגדול בעולם, הופעה מרשימה של סמוטריצקי מול עיניהם הבוחנות של בכירי הענף עשויה לקבוע באופן סופי האם הוא יגשים את החלום הגדול וייפרד מחיתוך המשקל עם חוזה נחשק ב-UFC.