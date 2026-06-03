ערוץ הכיבוד חוזר למסך הגדול: החלו צילומי הקומדיה החדשה

כאוס, בריכה ומסיבת רווקים שהולכת ומשתבשת: מתוך צילומי הסרט "על זה"

כאוס, בריכה ומסיבת רווקים שהולכת ומשתבשת: מתוך צילומי הסרט "על זה" צילום: אבישג שאר-ישוב

אחרי ההצלחה של "עולה לראש", שלישיית ערוץ הכיבוד חוזרת עם סרט חדש בבימויו של רותם קפלינסקי. הצילומים יצאו לדרך והקאסט עמוס בשמות מוכרים מעולם הקומדיה והמוזיקה

אחרי שהביאו למסכים את הקומדיה הפרועה "עולה לראש", שלישיית "ערוץ הכיבוד" חוזרת לקולנוע. רותם קפלינסקי, דור מוסקל ועומר ריבק החלו בימים אלה את צילומי סרטם החדש, "על זה" (שם זמני), קומדיה חדשה שתגיע לבתי הקולנוע במהלך השנה הבאה.

הסרט מהווה את סרט הבכורה של קפלינסקי כבמאי קולנוע. לצד שלישיית ערוץ הכיבוד מככב בסרט גם השחקן והמוזיקאי גל תורן, ולצידם משתתפת שורה ארוכה של קומיקאים ושחקנים מוכרים, בהם נועה אסטנג'לוב, נונו, רועי כפרי, מאיר סוויסה, עינת שרוף, מתן חלק, יעל שרוני, מריאנו אידלמן, ליאת הר לב ו־מישל פרו.





במרכז העלילה עומד משי, בריסטה תל אביבי חובב שטויות עם כישרון יוצא דופן להתחמק מאחריות. לאחר שהבטיח לחברו הטוב לארגן עבורו מסיבת רווקים בלתי נשכחת, הוא מגלה ברגע האחרון ששכח לחלוטין לדאוג לאירוע. כשהכלה, אובססיבית לסדר ולשלמות, מפקידה בידיו את החתן עם הוראות מפורטות כאילו היה רכב ליסינג חדש, משי נאלץ לאלתר מסיבה שלמה מאפס.



מה שמתחיל כניסיון נואש להציל את הערב הופך במהירות לסחרור של תקלות, טעויות וסיטואציות אבסורדיות. בין רגעי הטירוף והכאוס, משי מתחיל להבין שאולי הוא לא באמת "על זה" כפי שתמיד טען.

"ערוץ הכיבוד" נחשב לאחד מהרכבי הקומדיה המצליחים והמשפיעים בישראל בעשור האחרון. השלישייה, שהוקמה בידי בוגרי בית הספר לקולנוע סם שפיגל רותם קפלינסקי ועומר ריבק, יחד עם דור מוסקל, פרצה תחילה ברשת עם סרטונים ויראליים ושירי פארודיה שהפכו לתופעה תרבותית. בהמשך הפכו השלושה גם לכותבים וליוצרים בולטים בטלוויזיה, בין היתר במסגרת ארץ נהדרת ובתחנות רדיו שונות.

הסרט החדש מגיע ארבע שנים לאחר "עולה לראש", קומדיית הקולנוע הראשונה של ההרכב, שיצאה בשנת 2022 ומשכה למעלה מ־100 אלף צופים לבתי הקולנוע.

את "על זה" מפיקים ספירו סרטים יחד עם בתי קולנוע לב, בתמיכת קרן הקולנוע הישראלי. עבור רשת לב מדובר בסרט הישראלי השני שבו היא שותפה כמפיקה בשנה האחרונה, לאחר הסרט לאן שהוקרן בפסטיבל ברלין. הרשת גם צפויה להפיץ את הסרט עם יציאתו לאקרנים.



ספירו סרטים חתומה בשנים האחרונות על כמה מההפקות הבולטות בטלוויזיה ובקולנוע הישראלי, ובהן הסדרות "הבת", שנמכרה ל־Apple TV+, ו"בשבילה גיבורים עפים", שנמכרה לנטפליקס, וכן הסרטים "אחד בלב" של טליה לביא ו"הנה אנחנו" של ניר ברגמן.