הכתב הפוליטי על ה"מורדים": "הצביעות, הפחדנות והשקר מדהימים"

הבחירות החשאיות לתפקיד המבקר חושפות את הפער האדיר בין התמיכה הפומבית בפרקליטו של נתניהו לבין המאמצים החשאיים להכשילו ועמית סגל מסמן את האשמים המרכזיים: "יהדות התורה נחושה להיפרע מנתניהו"

הבחירות החשאיות לתפקיד מבקר המדינה הבא מעוררות בימים האחרונים עניין רב במערכת הפוליטית ובקרב הפרשנים. במוקד ההתמודדות ניצבים מועמדו של ראש הממשלה, פרקליטו הפרטי, מול שופט בית המשפט העליון יוסף אלרון. לקראת ההצבעה, שהתקיימה בצל מאבקי כוח ולחצים פוליטיים, הציגו הכתבים והפרשנים הפוליטיים את הערכותיהם לגבי הקרב שמסעיר את הכנסת.

מיכאל שמש: "הצביעות, הפחדנות והשקר"

הכתב הפוליטי של חדשות 13, מיכאל שמש, לא חסך במילים קשות ותקף חזיתית את התנהלותם של כעשרה חברי קואליציה, המפגינים לטענתו פער בלתי נתפס בין הצהרותיהם הציבוריות למעשיהם בחדרי חדרים: "הצביעות, הפחדנות והשקר של כ־10 חברי קואליציה בכנסת הם משהו מדהים. כלפי חוץ, אפילו אחד מהם לא מעז להתנגד למינוי פרקליטו של נתניהו למבקר המדינה הבא".



"אבל מאחורי הקלעים, הם מוכנים - גם במחיר של תבוסה פומבית לעצמם - לעשות כל מאמץ כדי שפרקליט נתניהו לא ייבחר למבקר המדינה. אנשים עושים אשכרה מאמץ כל כך גדול כדי להיבחר לכנסת רק בשביל שיוכלו לשקר לעצמם?"

אמיר אטינגר: דילמת המבקר ה"מרובע"

פרשן "ישראל היום", אמיר אטינגר, צלל אל מאזן האינטרסים הפנימי של חברי הכנסת. אטינגר מסביר כי המניעים להצבעה נגד מועמד ראש הממשלה נחלקים בין רצון לשמור על ניקיון כפיים לבין רצון פוליטי מובהק להביך את נתניהו, בעיקר מצד חרדים ומאוכזבי ליכוד.





עם זאת, הוא מדגיש את הדילמה המקצועית שיוצרת מועמדותו של השופט אלרון עבור הפוליטיקאים: "צריך לזכור שבסוף פוליטיקאים, רוצים מועמד נוח לתפקיד ביקורת. אחד שאפשר לדבר איתו. אלרון כשופט נתפס יותר מרובע ומרוחק מבחינת שיח".

עמית סגל: נקמת החרדים

פרשן חדשות 12, עמית סגל, שם את האצבע על מוקד הכוח המרכזי שמניע את המהלך מתחת לרדאר, ומסמן כי חוסר הנאמנות לנתניהו בתוך הקלפי החשאית אינו נובע בהכרח משיקולים אידיאולוגיים, אלא מחשבון פתוח של הסיעות החרדיות: "לדעתי רוב הקולות בימין לאלרון הגיעו מיהדות התורה, שנחושה להיפרע מנתניהו. השאלה העיקרית היא אם יש שם שני ח״כים שפתוחים לעסקים או שכמו גולדקנופף הם נחושים להנחיל לו מפלה".