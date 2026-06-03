נתניהו חשף את הסוד: "יקרה בימים הקרובים"

ראש המועצה האזורית מטה אשר ויו"ר פורום קו העימות, משה דוידוביץ', חשף כי ראש הממשלה נתניהו שוחח איתו הבוקר ואמר לו כי נמצא פתרון לאיום בצפון. הוא עוד הוסיף כי נתניהו אמר לו שמדובר בנושא סודי

איום הרחפנים ממשיך להטריד את צה"ל וגבה את חייהם של לוחמים רבים. ראש המועצה האזורית מטה אשר ויו"ר פורום קו העימות, משה דוידוביץ', חשף היום (רביעי) בראיון בחדשות 12, שראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לו שנמצא פתרון לאיום רחפני הנפץ וכי הוא צפוי להיות מיושם בימים הקרובים.

לדברי דוידוביץ', במהלך השיחה שיבח נתניהו את החלטות הממשלה, אך הוא בחר להפנות את הדיון לסוגיית ביטחון תושבי הצפון. "אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, הכול טוב ויפה, אבל יש פה שתי רגליים שעדיין לא סגורות, אולי הכי חשובות. אחת זה נושא הביטחון של התושבים. אנשים פה עדיין לא סומכים, לא בטוחים ולא ישנים", סיפר.

לדבריו, נתניהו השיב: "הנושא של הרחפנים - כבר יש לי פתרון. הנושא בא על פתרונו. בימים הקרובים כולם ידעו". ראש הממשלה הוסיף ואמר כי אינו יכול להרחיב משום שמדובר בנושא סודי. "שאלתי מה הפתרון, והוא אמר שהוא לא יכול לפרט כי זה סודי", סיפר.







