יהדות התורה תצביע נגד החוק החשוב למען חיילים משוחררים

יהדות התורה מתכוונים להפיל היום הצעת חוק למען חיילים משוחררים, בעקבות הזעם העמוק על דחיית חוק הגיוס. גורמים במפלגה מבהירים כי לא ייתנו יד לחקיקה שלדבריהם "תפלה בפועל את ציבור לומדי התורה", ומסמנים פתיחת חזית ישירה מול הליכוד

דרמה פוליטית חריפה מטלטלת הבוקר (רביעי) את הקואליציה: חברי הכנסת מסיעת יהדות התורה מתכוונים להצביע היום נגד הצעת חוק למען חיילים משוחררים – צעד המהווה איתות אזהרה חסר תקדים לראש הממשלה ולראשי סיעות הקואליציה כך פרסם לראשונה עמיאל ירחי מi24news.

החוק המדובר, אותו מוביל ח"כ משה סעדה מהליכוד, מבקש לקבוע העדפה מתקנת בשוק התעסוקה ובשירות המדינה עבור יוצאי שירות צבאי ולאומי. אלא שבסביבת המפלגות החרדיות החליטו להסיר את הכפפות, ובמקום להעניק רשת ביטחון קואליציונית לחוק, הם מתכוונים להפיל אותו בקולותיהם.

"זועמים שחוק הגיוס לא עובר, אבל חוקים נגדנו כן"

גורמים בכירים ביהדות התורה הסבירו בשיחה כי הרקע למהלך הקיצוני הוא הזעם המצטבר בתוך המגזר החרדי על דחייתו המתמשכת של חוק הגיוס. בקואליציה הבטיחו שוב ושוב להסדיר את מעמדם של בני הישיבות, אך בפועל החקיקה תקועה – דבר שמעורר תסכול עמוק ברחוב החרדי ובקרב הנהגת המפלגה.

"יש כאן פגיעה כפולה ולא נסבול את זה יותר", הסבירו גורמים במפלגה. "מצד אחד זועמים על כך שחוק הגיוס לא עובר והסטטוס קוו נפגע, ומצד שני מקדמים בתוך הקואליציה חוק שיפלה בפועל את ציבור לומדי התורה שלא שירתו בצבא. לא נשמש אצבעות אוטומטיות לחוקים שמקפחים את הציבור שלנו בזמן שההסכמים איתנו מופרים".

הקואליציה בדרך למבוכה במליאה

ההחלטה של יהדות התורה מעמידה את הנהלת הקואליציה בפני שוקת שבורה לקראת ההצבעות הצפויות לעלות היום על שולחן המליאה. ללא האצבעות של חברי הסיעה החרדית, ובמידה והאופוזיציה תתייצב בהרכב מלא, הצעת החוק נמצאת בסכנת נפילה ממשית.

מעבר לגורלו של החוק הספציפי, מדובר בעליית מדרגה משמעותית ביחסים הפנימיים בתוך הממשלה. פתיחת חזית ישירה מול חוקי הליכוד והנכונות החרדית להצביע אקטיבית נגד הטבות לחיילים משוחררים מעידות על כך שהמשבר סביב סוגיית השוויון בנטל וחוק הגיוס הגיע לנקודת רתיחה, שמקשה על תפקודה השוטף של הקואליציה.