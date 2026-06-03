בגיל 75: מת הזמר מאחורי השירים האהובים של דיסני

עולם המוזיקה נפרד מאחד הקולות הרומנטיים והמוכרים של שנות ה-90: הזמר האמריקאי פיבו ברייסון, זוכה שני פרסי גראמי, הלך לעולמו אמש (שלישי) בגיל 75, ימים ספורים לאחר שלקה בשבץ מוחי. מותו מגיע כשבע שנים לאחר ששרד התקף לב קל. ברייסון הותיר אחריו את רעייתו, טניה בוניפייס, ושני ילדים.

ברייסון, יליד דרום קרוליינה, החזיק בקריירה מפוארת של חמישה עשורים שכללה 20 אלבומי אולפן, אך הוא זכור לקהל הרחב ברחבי העולם – וגם בישראל – בעיקר בזכות הדואטים המרגשים שביצע עבור סרטי האנימציה הקלאסיים של דיסני.

הוא קטף שני פרסי גראמי יוקרתיים: הראשון בשנת 1992 על השיר "Beauty and the Beast" ("היפה והחיה") אותו ביצע יחד עם סלין דיון, והשני בשנת 1994 על הלהיט "A Whole New World" ("עולם חדש") מתוך הסרט "אלאדין", אותו ביצע לצד רג'ינה בל. במהלך השנים שיתף פעולה עם ענקי הז'אנר כמו רוברטה פלאק ולות'ר ואנדרוס.

הזמרת סלין דיון, שפרצה לתודעה העולמית בין היתר בזכות השילוב איתו, ספדה לו בכאב: "נשבר לי הלב לשמוע שאיבדנו היום את פיבו ברייסון. הוא היה אדם נפלא ואדיב כלפיי כשהקלטנו את 'היפה והחיה'. הוא גרם לי להרגיש כל כך בנוח, בדיוק בזמן שרק למדתי לשיר באנגלית. עבורי הוא תמיד יישאר סמל אמיתי לשמחה שהמוזיקה הביאה לחיי".

