חגי לובר מבהיר: "חייבת לקום מפלגה חדשה"

האב השכול חגי לובר התייחס לבחירות המתקרבות והבהיר כי "אם ימשיכו רק המפלגות הקיימות בתוספת עוד דמויות חדשות-ישנות, נמשיך לראות ממשלות 'שינוי' ו'על מלא' מסורסות ומשותקות"

האב השכול חגי לובר התייחס היום (רביעי) לבחירות המתקרבות, כשהבהיר כי נדרשת מפלגה חדשה שתפעל להביא לשינוי ואחדות בעם.

"חייבת לקום, לקראת הבחירות הבאות עלינו לטובה, מפלגה חדשה שתחרוט על דגלה להוביל שיתוף פעולה ולהקים ממשלה רחבה!" כתב לובר. "מפלגה שתהיה לשון מאזניים וכוח פוליטי משמעותי, ותאלץ מפלגות אחרות לוותר על יריבויות אישיות וחרמות, ולשבת ביחד לפחות לארבע השנים הבאות".

לטענתו, נדרשת "ממשלת אחדות לאומית, שפועלת בשיתוף פעולה ומדברת בשפת ההסכמה ולא בשפת ההכנעה. ויכולה להוביל להבנות רחבות וענייניות, בנושאים שממררים לכולנו את החיים כבר אינספור מערכות בחירות, ובהם:

רפורמה משפטית, גיוס לכולם, ביטחון אישי ולאומי, וחינוך, וצדק חברתי".

"כי אם ימשיכו רק המפלגות הקיימות בתוספת עוד דמויות חדשות-ישנות, נמשיך לראות ממשלות 'שינוי' ו'על מלא' מסורסות ומשותקות, והמשך מלחמות הדדיות ומאבקים אישיים על גבם של האזרחים, ואולי אפילו מלחמת אחים" הסביר. "וזו קריאת השכמה דחופה: לארגונים אזרחיים, לארגוני משרתים במילואים, ולאנשי אחדות וחיבורים, להתאחד למפלגה חזקה, ולהניח בצד אגו והבדלים דקים".

בסיכום דבריו לובר פנה למצביעים בבחירות: "גם אם אתם שייכים למפלגה או שבט, וגם אם אתם ביביסטים שרופים או מפגיני רל״ב ותיקים. אז לפחות לארבע שנים הבאות שנו את דפוס ההצבעה, והבטיחו לכולנו עתיד של יחד ותרבות פוליטית של שיתוף פעולה. למען הנופלים. למען הפצועים. למען הלוחמים. ולמען כלל האזרחים. ממשלת אחדות לפחות לארבע שנים".