התחזית המדאיגה של דרעי לעתיד גוש הימין

בשיחות סגורות מטיל דרעי את האחריות למשבר הפוליטי על ראש הממשלה ואף מעריך כי יהדות התורה עשויה להצטרף לממשלת שמאל לאחר הבחירות

יו"ר ש"ס אריה דרעי שומר בינתיים על שתיקה פומבית סביב המשבר הפוליטי בגוש הימין, אך מאחורי הקלעים נשמעות טענות אחרות לחלוטין.

בראיון לרדיו 103FM אומר הכתב הפוליטי מיכאל שמש כי בשיחות סגורות מטיל דרעי את האחריות למשבר שנוצר מול יהדות התורה על ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לפי שמש, דרעי סבור כי נתניהו הוא האחראי המרכזי להחרפת היחסים עם יהדות התורה ולמשבר שהתפתח בתוך הגוש.

בשיחות סגורות הביע דרעי פסימיות בנוגע לשיתוף הפעולה העתידי בין מפלגות החרדים לגוש הימין במתכונתו הנוכחית.

לפי שמש, דרעי אף העריך כי לאחר הבחירות עשויה יהדות התורה להצטרף לממשלת שמאל, אם התנאים הפוליטיים יובילו לכך.

הדיווח מגיע על רקע המתיחות הגוברת בין המפלגות החרדיות לבין הליכוד, ובצל המחלוקות סביב סוגיות הגיוס וההסכמים הקואליציוניים.