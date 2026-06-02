המשטרה בהודעה חריגה: האיש הזה חשוד בעבירות מין

משטרת ישראל פרסמה הודעה חריגה עם פרטיו ותמונתו של חשוד בביצוע עבירות מין

מאיר לוי, תושב בני ברק בן 35, נעצר השבוע על ידי חוקרי המשטרה בחשד לביצוע מעשה מגונה בקטין בן 6 בלבד. בית משפט השלום בתל אביב בחן את חומרי החקירה הראשוניים שהוגשו לו והחליט להאריך את מעצרו של החשוד עד מחר (רביעי).

בשל חומרת המעשים והחשש הממשי כי מדובר בדפוס פעולה, נקטה משטרת ישראל בצעד חריג ביותר והחליטה לפרסם ברבים את תמונתו וזהותו המלאה של החשוד.

משטרת ישראל קוראת לקורבנות נוספים להגיע ולהתלונן

במשטרה מעריכים כי ייתכן ולוי פגע בילדים או בקטינים נוספים שטרם התלוננו, ועל כן פירסמו קריאה דחופה לציבור במטרה לחשוף מקרים נוספים, ככל שישנם כאלה.

כל מי שנפגע מהחשוד, או הורים לילדים שזיהו את תמונתו ויודעים על פגיעה דומה, מתבקשים לפנות בדחיפות לגורמי החקירה. ניתן ליצור קשר עם המשטרה באמצעות הטלפון או בהודעת וואטסאפ ייעודית למספר: 03-6796568, או לגשת לתחנת המשטרה הקרובה.