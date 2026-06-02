אלפי שקלים ישר לחשבון: כל הפרטים על המענק הקרוב

כל הפרטים על המענק שייכנס בקרוב ישר לחשבון הבנק שלכם. מי זכאי ומה צריך לעשות?

בשורות משמחות לחשבון הבנק של השכירים במשק הישראלי: במהלך חודשי הקיץ הקרובים צפויים מאות אלפי עובדים להרגיש הקלה מסוימת בכיס, עם כניסתו של מענק ההבראה השנתי. השינוי המרכזי שעומד לזכות העובדים כעת הוא פקיעת תוקפו של החוק המפחית, שלא הוארך מעבר לשנים הקודמות. כתוצאה מכך, בשונה מהנעשה בשנתיים האחרונות, התשלום הנוכחי לא יכלול את הקיזוז שנכפה על הציבור לצורך מימון תקציבי הלחימה, והעובדים יזכו לקבל את מלוא הסכום המגיע להם בהתאם לנתוני העסקתם והוותק שצברו.

מתי הכסף ייכנס לחשבון?

העברת הכספים מתפרסת בדרך כלל על פני עונת הקיץ, החל ממשכורת יוני ועד למשכורת ספטמבר. חלוקת המועדים נעשית לרוב לפי המגזרים השונים במשק:

השירות הציבורי: בארגונים אלו נוהגים להעביר את הסכום המלא כבר בשכר חודש יוני (המשולם בתחילת יולי).

השוק הפרטי: מרבית המעסיקים בוחרים לשלם זאת עם משכורות יולי או אוגוסט.

עם זאת, המועד הסופי יכול להשתנות בהתאם לסיכומים האישיים ותנאי העבודה בכל ארגון. מומחים בתחום דיני העבודה מבהירים כי למרות הנוהג לשלם בקיץ, החוק מעניק למעסיקים את הגמישות לקבוע גם מועדים אחרים לאורך השנה, וחלקם אכן בוחרים להמתין עם התשלום עד לחודשי החורף או סוף השנה האזרחית.

תנאי הזכאות: מי יקבל וכמה?

הקריטריון המרכזי לקבלת המענק הוא השלמת שנת עבודה מלאה אחת לפחות באותו מקום עבודה. מי שטרם סגר תקופה של 12 חודשי העסקה במועד חלוקת הכספים, לא יהיה זכאי לקבלם השנה. מעבר לכך, גובה התשלום מותאם באופן ישיר לאחוז המשרה, כך שעובדים במשרות חלקיות יקבלו סכום יחסי בלבד.

הסכומים נקבעים לפי מכסת ימים שעולה ככל שהעובד ותיק יותר, כאשר ישנה הבחנה ברורה בין סוגי המעסיקים: