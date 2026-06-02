"לא מחכים לאיום": מפקד סיירת גבעתי על הלחימה בזותר א-שרקיה

מפקד הסיירת, סא"ל ע', מציג את תמונת המצב המבצעית מהלחימה העצימה בשטח. מהשמדת מחסני האמל"ח המרכזיים של האויב ועד לסגירת המעגל הדרמטית על חוליית הרחפנים: "שומרים על קצב התקפי גבוה ולא מאפשרים לאויב להתאושש"

לחץ רציף ויוזמה התקפית בשטח: מפקד סיירת גבעתי, סא"ל ע', חושף היום (רביעי) את תמונת המצב המבצעית העדכנית מרצועת הלחימה בזותר א-שרקיה. בדבריו מדגיש מפקד הסיירת את השינויים הדינמיים בשדה הקרב, את ההישגים המבצעיים של הימים האחרונים, ואת האסטרטגיה המנחה את הכוחות בהתמודדות מול ניסיונות האויב להסתגל למציאות החדשה.

לדבריו של סא"ל ע', המפתח להצלחה המבצעית טומן בחובה פעילות יזומה שאינה מאפשרת לצד השני להתארגן מחדש או לשקם את יכולותיו שנפגעו.

איתור מחסני אמל"ח וסגירת מעגל על חוליית רחפנים

בפתח דבריו התייחס מפקד הסיירת לשיתוף הפעולה המוצלח בין היחידות השונות במרחב, ולפגיעה הממוקדת בתשתיות הלחימה של האויב: "אנחנו פועלים בזותר א-שרקיה מול אויב שמנסה כל הזמן להסתגל לשדה הקרב, אבל היוזמה נשארת בידיים שלנו. בימים האחרונים איתרנו והשמדנו מספר מחסני אמל”ח משמעותיים בפעילות של גדוד שקד וסיירת גבעתי. אנחנו ממשיכים לחסל מחבלים ולפגוע ביכולותיו של האויב באופן שמקשה עליו להתארגן מחדש".

בהמשך דבריו הציג סא"ל ע' דוגמה מוחשית לפעילות ההתקפית של הלוחמים, אשר הובילה לנטרול איומים טכנולוגיים של האויב בזמן אמת: "ההישגים בשטח הם תוצאה של מקצועיות, חתירה למגע ועבודה יסודית של הלוחמים שלנו. רק ביממה האחרונה סגרנו מעגל על חוליית רחפנים וחיסלנו שלושה מחבלים שהפעילו אותה. אנחנו לא מחכים לאיום שיגיע אלינו - אנחנו מאתרים אותו, רודפים אחריו ומסירים אותו מהשטח".

היתקלות פנים אל פנים: שלושה מחבלים חוסלו ללא נפגעים לכוחותינו

מפקד הסיירת הרחיב על המשמעות של הפעלת הלחץ המבצעי הקבוע, ותיאר היתקלות קרובה ומורכבת שהסתיימה בהצלחה מלאה עבור לוחמיו: "הכוחות מפעילים לחץ רציף על האויב בכל המרחב. כל איתור של תשתית טרור, כל מחסן אמל”ח שנחשף וכל מחבל שמחוסל מצמצמים את חופש הפעולה של האויב ומעמיק את השליטה המבצעית שלנו בשטח. אנחנו שומרים על קצב התקפי גבוה ולא מאפשרים לאויב להתאושש.



"באחד הקרבות האחרונים ניהל כוח מהסיירת היתקלות פנים אל פנים עם מחבלים, חיסל שלושה מחבלים וסיים את האירוע ללא נפגעים לכוחותינו. זהו ביטוי חד למקצועיות ולנחישות שמאפיינים את לוחמי הסיירת בכל מפגש עם האויב".

בסיום דבריו סיכם סא"ל ע' את המטרה המרכזית של המערכה כולה, המכוונת להגנה על העורף הישראלי באמצעות פירוק שיטתי של כוחות האויב בחזית: "אנחנו פוגעים במחבלים, חושפים אמצעי לחימה, משמידים תשתיות טרור ומונעים מהאויב לשקם את יכולותיו. הלוחמים פועלים בנחישות ובמקצועיות בכל משימה, מתוך הבנה שהמטרה היא לפרק באופן שיטתי את מערך הטרור, לשלול ממנו יכולות ולשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל".