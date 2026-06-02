יעקב ברדוגו בתגובה ראשונה לדיווח הדרמטי

איש התקשורת והפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו פתח הערב (שלישי) את תוכנית הרדיו שלו ברשת "גלי ישראל" במתקפה חריפה נגד העיתונאי ברק רביד, בעקבות הדיווחים האחרונים שעוררו סערה במערכת הפוליטית בנוגע לתוכן השיחה שנערכה בין נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"שוחחתי עם אנשים שהיו על הקו בשיחת טראמפ-נתניהו, והדיווחים שפורסמו הבוקר הם פייק ניוז מוחלט", הצהיר ברדוגו בפתח דבריו, והדגיש: "אני חוזר על זה – פייק מוחלט. בשום שלב במהלך השיחה לא הוזכרה המילה 'כלא', ולא הייתה כל התייחסות אישית לנתניהו. ברק רביד לא אמר אמת, נקודה".

השיחה עסקה במתווה מול לבנון

בהמשך דבריו ביקש ברדוגו להציג את הגרסה שלו ושל הגורמים שעמם שוחח לגבי התוכן האמיתי שעלה בשיחה הרשמית בין שני המנהיגים, שלדבריו התמקדה אך ורק בנושאים המדיניים והביטחוניים שעל הפרק.

לדבריו, "השיחה עסקה במסגור האירוע בלבנון ובגיבוש מתווה ההבנות מול לבנון". ברדוגו חתם את הפתיח של התוכנית וציין כי במהלך חילופי הדברים, "ראש הממשלה הסביר לנשיא טראמפ שאי אפשר להתנהל כפי שהתנהלו לפני 7 באוקטובר".