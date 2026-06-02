משרד הביטחון בהודעה חשובה למטיילים בעין זיוון

משרד הביטחון שיגר התרעה מיוחדת לכל המטיילים בעין זיוון לקראת שעות הבוקר, ומעדכן על מה שיקרה במרחב החל מהשעה 06:30. כל הפרטים

הודעה דחופה לתושבי הצפון ולנמצאים באזור רמת הגולן: משרד הביטחון מעדכן על אירוע מתוכנן מחר בשעות הבוקר המוקדמות, שעלול לעורר בהלה בקרב מי שאינו מעורה בפרטים. על פי הודעה רשמית של הדוברות, הפעילות המיוחדת תחל מחר (רביעי), 03/06/2026, בין השעות 06:30 ל-07:30, ותתרכז כולה באזור עין זיוון.

במסגרת המבצע המתוכנן בגזרה, מי שישהה באזור צפוי לשמוע קולות נפץ עזים ולהבחין בענני עשן שיעלו מן השטח. במערכת הביטחון מבהירים מראש את אופי המשימה על מנת למנוע בהלה בקרב הציבור, ומסבירים מהי בדיוק הסיבה שעומדת מאחורי שרשרת הפיצוצים המתוכננת ברחבי המועצה בשעות הבוקר.

הגוף שאמון על המהלך בשטח הוא הרשות לפינוי מוקשים ונפלים (רלפ״ם) של משרד הביטחון. הצוותים המקצועיים יבצעו במקום עבודות יזומות ומתוכננות מראש לפינוי מוקשים ונפלים ישנים, במטרה לטהר את המרחב. הפעילות מתואמת לחלוטין עם כלל כוחות הביטחון והרשויות המקומיות בצפון.