יעל בר זוהר נפרדת בכאב: "תודה על מה שהיית בשבילי"

עולם התרבות והבידור הישראלי מרכין ראש עם פטירתו של סוכן האמנים המיתולוגי בועז בן ציון, מבכירי ענף הייצוג בישראל. שורה ארוכה של אמנים ויוצרים ספדו לו, ובהם גם השחקנית ואשת התקשורת יעל בר זוהר, שפרסמה פוסט פרידה ממושך וכואב שבו גוללה את תחילת דרכם המשותפת.

"בועז אהוב! האיש והאגדה", כתבה בר זוהר בפתח דבריה. "האיש שהמציא את המקצוע, שהסיפור חיים שלו יכול היה להיות בקלות סרט קולנוע. מהילד שגדל ביפו דרך עובד במה, סוחב תפאורות ומנהל הצגה, עד שהפך בעבודה קשה לאגדה – לסוכן השחקנים, האמנים, היוצרים והכותבים הגדול ביותר של עולם התרבות הישראלי".

"דאגת לי לאודישן – והפכתי למרי-לו"

בר זוהר נזכרה ברגע מכונן בקריירה שלה, כאשר הגיעה אליו כצעירה בת 19 וביקשה את עזרתו לפרוץ לבמות התיאטרון: "אני זוכרת שהגעתי אליך למשרד בת 19 ואמרתי לך שיש אודישנים למחזמר 'מרי-לו' בתיאטרון הבימה. 'בבקשה תסדר לי אודישן, אני חייבת להיות מרי-לו'. דאגת לי לאודישן, ועוד אחד, והיית שותף להגשמת החלום והתפקיד הראשי הראשון שלי בתיאטרון הלאומי. וככה שנים קראת לי. אף פעם לא יעל, לא בר-זוהר, לא יעלי – רק מרי-לו".

בהמשך דבריה עמדה על השפעתו העצומה של בן ציון על מעצבי התרבות הציבורית בישראל לאורך עשורים: "את החוכמה והחדות של בועז אי אפשר לכמת במילים. האיש שצעד יד ביד עם יוסי בנאי, אלי יצפאן, יאיר לפיד (כשעוד היה מראיין בתוכניות בידור בטלוויזיה), מיקי חיימוביץ', משינה, מי לא היה מנוהל על ידך?".

אימפריה משפחתית וכאב עמוק

בר זוהר התייחסה גם לבתה המנוחה של בועז, מורן בן ציון ז"ל, שנפטרה בעבר, ואשר אותה הכשיר במשך השנים להמשיך את דרכו המקצועית: "במשך שנים הכשרת וטיפחת את מורני, הבת שלך, להיות גם אשת עסקים וסוכנת אמנים אישית אדירה, וכך הפכת את מפעל חייך גם לאימפריה משפחתית שממשיכה עד היום. בטוחה שמורני, הילדה המסורה והתלמידה הכי טובה שלך, תקבל אותך בידיים פתוחות שם למעלה. אני יודעת כמה היה לך קשה".

את הפוסט חתמה בר זוהר בתודה אישית ובדברי ניחומים לבני המשפחה: "תודה בועז על כל מה שהיית בשבילי. קונצרט של איש אחד. האיש והסיגר. האיש והפרלמנט של שישי. האיש והעיסוי. אתה בלתי נשכח. נוח על משכבך בשלום. תנחומים לקטי, אייל וכל המשפחה. מרי-לו שלך".