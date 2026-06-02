פיקוד העורף הודיע על שינוי בהנחיות. כל הפרטים

בתום הערכת מצב שוטפת שנערכה הערב (שלישי) בפיקוד העורף, הוחלט על שינויים משמעותיים והקלות במדיניות ההתגוננות עבור תושבי קו העימות, הגליל והגולן. ההנחיות החדשות נכנסו לתוקף החל מהשעה 18:00, ויהיו בתוקף בשלב זה עד ליום ראשון (07.06.26) בשעה 20:00.

במסגרת השינויים, אזור הנחיה קו עימות והיישובים ספסופה, מירון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, כסרא-סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר – יעברו למדרג פעילות חלקית. המשמעות המרכזית היא חזרתם של מוסדות החינוך לפעילות תחת מגבלות מיגון.

על פי ההנחיות החדשות באזורים אלו, ניתן לקיים פעילויות חינוכיות (כולל הסעות) ומקומות עבודה במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות המוגדר לאותו יישוב. בנוסף, מגבלת ההתקהלויות באזורים אלו תעמוד על עד 100 אנשים בשטח פתוח, ועד 400 אנשים בתוך מבנה.

חזרה לשגרה מלאה בגליל העליון ובצפון הגולן

הבשורה המשמעותית ביותר מגיעה מכיוון אזורי ההנחיה גולן צפון וגליל עליון, לצד היישובים קצרין וקדמת צבי, אשר עוברים החל מהערב למדרג פעילות מלאה. באזורים אלו הוסרו המגבלות לחלוטין, והתושבים יוכלו לשוב לשגרה מלאה בכל הנוגע למערכות החינוך, מקומות העבודה והתקהלויות.

מפיקוד העורף נמסר כי הם ממשיכים לקיים הערכת מצב שוטפת ברקע המצב הביטחוני, וככל שיהיו שינויים נוספים במדיניות ההתגוננות בימים הקרובים, הציבור יעודכן על כך באופן מיידי דרך הפלטפורמות הרשמיות.