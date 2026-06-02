הפריימריז בליכוד: אלו הח"כים ברשימת החיסול של נתניהו

אחרי אישור התאריך בו ייערכו הפריימריז בליכוד, בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחנים מקרוב את נתוני הסקרים המציגים את מידת האטרקטיביות של נבחרי הציבור הנוכחיים של התנועה. על פי דיווח של אנה ברסקי באתר 'מעריב', בשיחות סגורות עלו שמותיהם של שורה ארוכה של חברי כנסת המוגדרים כ"גורמים שליליים" שעשויים להבריח מצביעים פוטנציאליים ולהוביל להפסד בבחירות.

ברשימת חברי הכנסת שסומנו בסקרים כמי שפוגעים בתדמית המפלגה נמצאים טלי גוטליב, אלי דלל, דוד ביטן, דן אילוז, ששון גואטה, משה פסל, אליהו רביבו, ניסים ואטורי ושלום דנינו. לצד זאת, הנתונים הציגו גורמים נוספים בעלי השפעה דומה, אך לגביהם נתניהו מחזיק בעמדה שונה ומעוניין בהישארותם ברשימה לכנסת, בהם השרים שלמה קרעי, מירי רגב ומאי גולן.

אמיר אוחנה – "הליכוד הקלאסי"

מנגד, מי שמסתמן כעוגן החיובי של הרשימה בעיני ראש הממשלה הוא יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה. בשיחות הסגורות הביע נתניהו סיפוק רב מתוצאות ה"פריימריז דמה" שנערכו באירועי הליכודיאדה בסוף השבוע האחרון, שבהם קטף אוחנה את המקום הראשון בפער משמעותי מרשימת המועמדים האחרים.

בעיני נתניהו, אוחנה מייצג את דמותו של "הליכוד הקלאסי" – נציג שלא רק שאינו מבריח את קהל המצביעים המתלבט, אלא משמש כדמות איכותית ומושכת קהל שמצליחה לעטר את הרשימה ולחזק את כוחה של התנועה בקלפי.