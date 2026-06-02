עמית סגל חושף: המהלך הדרמטי שיכריע את הבחירות

התוכניות של גלעד ארדן להקמת מפלגת מרכז-ימין חדשה ממשיכות לעורר הדים במערכת הפוליטית, והבוקר (שלישי) מנתח הפרשן עמית סגל בטורו ב'ישראל היום' את המשמעויות והפוטנציאל האלקטורלי של המהלך, על רקע שורת אישים שעשויים להצטרף אליו.

על פי סגל, המפלגה שמקדם ארדן מוגדרת בתור "מפלגת ימין אבל כזו שלא תשב עם החרדים ולא עם הערבים. לא תומכת בנתניהו אבל גם לא פוסלת". נתוני שאלת השבוע שפורסמו בטור מציגים פוטנציאל משמעותי למהלך, ועולה מהם כי "עשרים אחוז מהציבור חושבים או בטוחים שיצביעו למפלגה כזו אם תורכב ממי מהאישים הבאים: ארדן, שמחי, אדלשטיין, כחלון ואחרים".

הקולות יגיעו בעיקר ממאוכזבי הממשלה

מפילוח הנתונים עולה כי התמיכה ביוזמה של ארדן מגיעה משני צדי המתרס הפוליטי ו"מתחלקת כמעט שווה בשווה בין תומכי הקואליציה והאופוזיציה בבחירות האחרונות". עם זאת, עיקר המנדטים המסתמנים צפוי להגיע מכיוון אחד מוגדר: "הקולות יבואו ברובם מאלה שמתכוונים להצביע לגוש רק לא ביבי, מכיוון שרבים מהם הם בדיוק הקולות של מאוכזבי הממשלה שכרגע חונים כמו בקניון: ישר וביחד".

בניתוח המשמעות המעשית של המספרים, מצוין בטור כי הצטרפותם של אישים מוכרים כמו יולי אדלשטיין, משה כחלון ודורון שמחי לצדו של ארדן, עשויה לייצר כוח פוליטי יציב כבר מהרגע הראשון. "רק הקולות שבטוחים כבר מעבירים מפלגה כזו את אחוז החסימה", נכתב בטור. "הפוטנציאל של אלה שחושבים שכן הוא אדיר".

בשורה התחתונה, גם אם המפלגה בהובלת ארדן לא תממש את מלוא הפוטנציאל ותסיים עם מספר מנדטים נמוך, היא עדיין עשויה להחזיק במפתח לראשות הממשלה הבאה. "מפלגה כזו, גם אם תעבור בקושי את אחוז החסימה ותקבל ארבעה מנדטים, עדיין תהיה כזו שבלעדיה אי אפשר להרכיב ממשלה. הציבור בכל מקרה מצהיר שהוא רוצה מפלגה כזו".