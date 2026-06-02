שמעון ריקלין נכנס במתן כהנא: "מה נהיה ממך?"

עימות חזיתי נרשם היום (שלישי) ברשתות החברתיות בין ח"כ לשעבר מתן כהנא לבין איש התקשורת שמעון ריקלין (ערוץ 14), על רקע המדיניות המבצעית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בגבול הצפון והיחסים עם נשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ.

הסערה החלה כאשר ח"כ כהנא העלה ציוץ לחשבון ה-X שלו (טוויטר לשעבר), שבו הטיל ספק מפורש במניעיו של ראש הממשלה. "תגידו, כשטראמפ אומר לביבי שבזכותו הוא לא בכלא, זה לגיטימי לתהות לגבי שיקול הדעת של נתניהו כאשר הוא מיישר קו באופן מוחלט עם קשירת הידיים של צה"ל בצפון?", כתב כהנא.

"כל הוואסח של הסיירת בשביל להיות שקרן"

הדברים המושחזים של שר לשעבר עוררו את זעמו של ריקלין, שמיהר להגיב לציוץ בצורה תוקפנית וישירה, תוך שהוא תוקף את עברו הצבאי המפואר של כהנא כלוחם בסיירת מטכ"ל וטייס קרב בחיל האוויר.

"עלאק ימין ממלכתי דתי", עקץ ריקלין בפתח תגובתו. "מפיץ שקרים זולים. כל הוואסח של הסיירת וחיל האוויר כדי להיות שקרן קטן. מה נהיה ממך". בשלב זה ח"כ כהנא בחר שלא להשיב למתקפה האישית של איש התקשורת.