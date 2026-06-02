הח"כ הבכיר מטיל פצצה: "לא בטוח שנתניהו יתמודד בבחירות"

הח"כ הבכיר העניק את התחזית שלו לבחירות הקרובות, ואמר כי לא בטוח שנתניהו יתמודד

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, השתתף היום (שלישי) בכנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה, והציג את התחזית הפוליטית שלו לקראת מערכת הבחירות הבאה, תוך שהוא משגר הערכה מפתיעה בנוגע לעתידו הפוליטי של ראש הממשלה.

"אני בטוח שנגיע ל-63 מנדטים רק הגוש הציוני", הצהיר ליברמן בביטחון במהלך דבריו בכנס, כשהוא מציג קו ברור המאמין ביכולתן של המפלגות הציוניות להשיג את הרוב הנדרש להקמת ממשלה גם ללא הישענות על גורמים אחרים.

התוכנית ליום שאחרי הבחירות

בהמשך דבריו התייחס ליברמן לאפשרות של הרחבת הקואליציה העתידית שהוא רואה לנגד עיניו, וסימן את היעד שלו בתוך מפלגת השלטון הנוכחית.

"אנחנו נוכל להשלים 6-7 חברי כנסת מהליכוד אחרי הבחירות", העריך יו"ר ישראל ביתנו, והביע אמונה רבה ביכולת למשוך נציגים מהרשימה לאחר פרסום תוצאות האמת. לקינוח, הטיל ליברמן פצצה פוליטית בנוגע לראש הממשלה בנימין נתניהו וחתם: "אני בכלל לא בטוח שנתניהו יתמודד בבחירות הקרובות".