החל מהערב: שינוי בהנחיות פיקוד העורף

בעקבות ההתפתחויות ביממה האחרונה, פיקוד העורף יודיע הערב על שינוי בהנחיות. כל הפרטים

ראש המועצה האזורית מרום הגליל, עמית סופר, פנה להורי התלמידים בהודעה רשמית שבה הוא מבשר על הקלות משמעותיות המסתמנות במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף באזור הצפון, כבר מהערב (שלישי).

לדברי סופר, השינוי המסתמן מגיע בעקבות הערכת מצב שנערכה עם הגורמים המוסמכים בצבא. על פי הנתונים המסתמנים, באזור הנחיה "קו עימות" יתאפשר לחדש את הלימודים הפיזיים במוסדות החינוך השונים, כולל הפעלת מערך ההסעות, וזאת תחת המגבלה שהפעילות תתקיים בתוך מבנה או במקום שמאפשר הגעה למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות המוגדר.

הגליל העליון צפוי לחזור לשגרה מלאה

בנוסף להקלות בקו העימות, הבשורה המשמעותית מגיעה מכיוון אזור הנחיה "גליל עליון", אשר צפוי על פי התחזיות המבצעיות לעבור למדרג "ירוק" – שמשמעותו חזרה לשגרה מלאה ללא כל מגבלות על פעילויות חינוך או התקהלות.

ראש המועצה הבהיר כי המערכות הרלוונטיות כבר החלו בהיערכות לקראת השינוי: "אנחנו נערכים לכך עם מסגרות וצוותי החינוך". עם זאת, סופר סייג את הדברים וציין כי במועצה ממתינים עדיין לפרסום הרשמי והסופי של ההנחיות המעודכנות על ידי פיקוד העורף, שצפויות לצאת במהלך הערב.