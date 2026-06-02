עכשיו נזכרו: פרטים ראשונים על הלווייתו של עלי חמינאי

יותר משלושה חודשים אחרי שחוסל, בטהרן חשפו פרטים ראשונים על התכנון להלווייתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי: "זו תהיה הלוויה שונה"

יותר משלושה חודשים אחרי חיסולו הדרמטי במכת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי", באיראן פורסמו היום (שלישי) פרטים ראשונים על התכנון להלווייתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי.

מוחמד עלי תווכוליי זאדה, סגן ראש עיריית טהרן, הודיע כי ההלוויה של חמינאי האב תתקיים "בסוף חודש ד'ו אל-חיג'ה או תחילת חודש מוחרם". חודש מוחרם, הנחשב לחודש הראשון בלוח השנה המוסלמי, יתחיל ב-16 ביוני - כך שלמעשה, התכנון הוא שההלוויה תתקיים במהלך החודש הקרוב.

עוד נטען כי טקס ההלוויה עצמו צפוי להימשך לפחות 24 שעות ברצף. תהלוכת ההלוויה תעבור דרך לפחות שלושה ערים, כשהיא תתחיל בטהרן, תעבור בקום ותסתיים במשהד - עיר הולדתו של חמינאי. זאדה טען כי נבחנת האפשרות להביא את גופתו של חמינאי גם לעיראק כחלק מתהלוכת ההלוויה. לאחר התהלוכה, חמינאי צפוי להיקבר במקדש האימאם רזא במשהד.

לדברי סגן ראש העיר, בטהרן נערכים לכך ש-15 עד 20 מיליון בני אדם ישתתפו בהלוויה. "זו תהיה הלוויה שונה. אנחנו קוברים את המנהיג האנטי-אימפריאליסטי הגדול בעולם, המפקד הגדול ביותר במאבק נגד ארה"ב וישראל, ומנהיג המהפכה האיסלאמית" טען. "אנחנו נראה את הכינוס הגדול ביותר של השיעים, ואפילו למעלה מזה, של מוסלמים".