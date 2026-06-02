היועמ"שית בדרך לפוליטיקה? "שתעשה זאת"

אשת התקשורת והמגישה אילה חסון, יוצאת במתקפה קשה נגד היועמ"שית: "אם היא רוצה ללכת לפוליטיקה - שתעשה זאת"

העיתונאית ומגישת כאן 11, אילה חסון, תקפה בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בעקבות התנהלותה סביב מינויו של ראש המוסד הנכנס, האלוף רומן גופמן. בראיון למתי טוכפלד ברדיו גלי ישראל, הביעה חסון תמיכה מלאה בגופמן ויצאה נגד המכשולים המשפטיים שהוצבו בפני המינוי.

"הפרשה של רומן גופמן היא לדראון עולם", קבעה חסון בפתח דבריה. "אני גאה שעמדתי לצדו של גופמן, וגאה בכך גם היום. קראתי את החומר, ובתוך חצי שעה היה אפשר להבין את התמונה. לא היה צורך בכל הטרטור של החודשים האחרונים, ובוודאי לא לגרור לתוך הסיפור את ראש המוסד היוצא".

"שתלך לפוליטיקה"

בהמשך השיחה, הפנתה העיתונאית אצבע מאשימה ישירה כלפי בהרב-מיארה וקראה לה לסיים את תפקידה הציבורי לאלתר בצל האירועים האחרונים.

"אם הייתה ליועמ"שית אפילו טיפה אחת של הגינות, היא הייתה מניחה הבוקר את המפתחות והולכת הביתה", הטיחה חסון. היא הוסיפה וביקרה את התנהלותה המקצועית של ראש מערכת אכיפת החוק: "בעיניי, היא כבר לא מתפקדת כיועצת המשפטית לממשלה, אלא מנהלת סדר יום עצמאי משלה, יחד עם אנשיה. אם היא רוצה ללכת לפוליטיקה – בבקשה, שתעשה זאת".