בימין חוגגים את המהלך הדרמטי: "מהיום יש דין ויש דיין"

חבר הכנסת מהליכוד, משה סעדה, חוגג את אישורו הסופי של החוק: "אין יותר שלוחה של היועמ"שית"

חבר הכנסת משה סעדה (הליכוד), מי ששימש בעבר כסגן ראש המחלקה לחקירות שוטרים, התייחס הבוקר (שלישי) בראיון למתי טוכפלד ברדיו גלי ישראל לדרמה הפרלמנטרית הצפויה במשכן, עם הבאתו של "חוק מח"ש" לקריאה שנייה ושלישית.

"היום מובא חוק מח"ש לאישור סופי, וסוף־סוף יהיה דין ויהיה דיין", הכריז ח"כ סעדה בפתח דבריו, כשהוא מביע סיפוק רב מהשלמת החקיקה אותה הוא מקדם. לדבריו, המהלך הנוכחי ינתק את הגוף החוקר מהתלות הקיימת במערכת המשפטית הבכירה: "מח"ש החדשה שתקום לא תהיה עוד, לטענתי, שלוחה של היועמ"שית גלי בהרב־מיארה, אלא גוף עצמאי ואפקטיבי יותר".

"תחילתו של התיקון הגדול"

בהמשך הראיון פירט סעדה כיצד ייראה המבנה החדש של הגוף לאחר השלמת החוק, והדגיש את החופש המבצעי שיינתן למנהל המחלקה החדש שימונה לתפקיד.

"כשימונה ראש מח"ש חדש על ידי מנכ"ל משרד המשפטים, יעמוד לרשותו גוף שיוכל לחקור כל גורם שיידרש לכך, ללא מורא וללא משוא פנים", הסביר חבר הכנסת מהליכוד. הוא הוסיף ושרטט את הציפיות שלו מהאדם שייבחר לעמוד בראש המערכת: "ראש מח"ש החדש יצטרך להפגין אומץ לב ציבורי, ואני מאמין שנראה מערכת משפט מאוזנת יותר".

סעדה חתם את דבריו באופטימיות רבה לגבי ההשלכות של המהלך על פניה של המדינה כולה ואמר: "בעזרת השם, היום הזה מסמן את תחילתו של התיקון הגדול במערכת המשפט".