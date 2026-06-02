ההתקפלות נמשכת: הצי האמריקאי פותח בנסיגה מהמפרץ הפרסי

לאחר שהנשיא טראמפ כפה על ישראל הפסקת אש בהולה בלבנון בעקבות אולטימטום איראני, נראה כי ההתקפלות האמריקאית נמשכת, עם שורה של ספינות מלחמה משמעותיות שנסוגות מהמפרץ הפרסי

נראה כי האולטימטום האיראני שהרעיד אמש את הבית הלבן ממשיך לתת את אותותיו בשטח, לאחר שטראמפ כפה על ישראל הפסקת אש בלבנון, משלחת ספינות מלחמה עוזבת את המפרץ הפרסי ושטה מזרחה.

משלחת הפשיטה האמפיבית שהגיעה לאזור בשבועות לאחר פתיחת המלחמה באיראן, שמובילה אותה ספינת הפשיטה האמפיבית 'הבוקסר' נסוגה מהמזרח התיכון ושטה כעת מזרחה לכיוון הפיליפינים, כך לפי הודעת הצי.

מעבר לנושאות המטוסים הסטנדרטיות, הבוקסר וספינות הליווי שלה היו הכוח האמריקאי המשמעותי ביותר באזור בחודשים האחרונים, משלחת הפשיטה מורכבת ממספר ספינות, המרכזית היא הבוקסר המוגדרת "ספינת פשיטה ימית" ומקבילה לנושאת מטוסים 'קלה', לבוקסר כוח של מטוסי קרב ומסוקי משא כבד ושינוע, מה שמייחד אותה היא יכולת נחיתה ימית, בשילוב של כוח של מאות לוחמי מארינס שיכול לפשוט על יעד בהתרעה קצרה, הבוקסר הגיעה לאזור כאשר נשקלה בתחילת המלחמה האפשרות לכבוש איים איראניים במפרץ הפרסי.

בנוסף אליה, במשלחת האמפיבית כלולות גם שורה של ספינות סיוע, גילוי אווירי ויירוט וספינות תחזוקה, כעת הודיע הצי האמריקאי כי הספינה, יחד עם כל מלוותיה עוזבת את המזרח התיכון, ותעשה את דרכה אל אזור אסיה, שם תוצב לצד נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון.