הברחת ענק לעזה: מאות שקיות טבק הוסתרו בכסאות גלגלים

מאות משאיות ממשיכות להיכנס בכל יום לעזה, ובבדיקה במעבר לכיש, נתפסו מאות שקיות טבק, שהוסתרו בתוך משלוח תרומה בינלאומית של כיסאות גלגלים שיועדו להיכנס לרצועה

ערבים ניסו להבריח מאות שקיות טבק שהוסתרו בתוך כיסאות גלגלים. במסגרת הליך הבידוק הביטחוני במעבר לכיש, סוכל היום (ג׳) ניסיון ההברחה.

טבק בכסאות הגלגלים (דוברות המתפ"ש)

ההברחה אותרה וסוכלה על ידי הבודקים הביטחוניים של רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון, בשיתוף נציגי מתאם פעולות הממשלה בשטחים, במהלך הבידוק הביטחוני המתבצע לכלל הסחורות המועברות לרצועת עזה, אשר הוחמר והורחב בתקופה האחרונה בעקבות ריבוי ניסיונות הברחה.

בעקבות האירוע, הנחה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, לפתוח בחקירה ביטחונית ופלילית במטרה למצות את הדין עם כלל הגורמים המעורבים בניסיון ההברחה.

במתפ״ש מדגישים כי מדובר בניצול ציני של משלוח סיוע רפואי ובפגיעה חמורה באמינות מנגנוני הסיוע ההומניטריים. האחריות המלאה לתכולת המשלוחים חלה על הארגונים והגורמים המתאמים אותם, וכל חריגה מהנהלים תוביל לנקיטת צעדי אכיפה מיידיים.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי: "בזמן שחמאס מפיץ טענות שקריות על מחסור בציוד רפואי ברצועת עזה, וגורמים רבים בעולם בוחרים להדהד אותן, המציאות מוכיחה פעם נוספת את ההפך. בעוד שישראל מאפשרת הכנסת סיוע וציוד רפואי, חמאס וגורמים נוספים אינם בוחלים באמצעים ומנצלים גם משלוחים רפואיים לטובת הברחות והתעצמות.

מדובר בהפרה חמורה של מנגנוני הכנסת הסיוע, הממחישה את החשיבות הקריטית של מנגנוני הבידוק והפיקוח. חמאס מחפש כל הזדמנות לנצל את המרחב ההומניטרי לצרכיו, ולכן נמשיך לחזק את מנגנוני הבקרה, לקיים בידוק קפדני לכל משאית, ונפעל בנחישות ובאפס סובלנות נגד כל מי שינסה לנצל את מנגנון הסיוע ההומניטרי לטובת התעצמות ארגוני הטרור".