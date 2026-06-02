איראן ממשיכה לעקוץ את טראמפ: נואש לשלום ומנהל תוקפנות

משרד החוץ האיראני הוציא לפני זמן קצר הודעת עקיצה נגד הנשיא טראמפ, בה רמזו כי הנשיא נואש לשלום, אך גם האשימו אותו בניהול 'התוקפנות הציונית'

יאיר אמר
י"ז סיון התשפ"ו
טראמפ: "פחות בטוח לגבי הסכם גרעין מול איראן"

סגן שר החוץ של המשטר האיראני, שיגר לפני זמן לא רב עקיצה מרומזת לנשיא טראמפ, לאחר שאמש נבהל טראמפ מהאולטימטום האיראני לפירוק המשא ומתן וכפה על ישראל הפסקת אש.

סגן השר ודובר משרד החוץ לענייני משפט בינלאומי, יצא כנגד הנשיא בהודעה רשמית ותיאר בציניות את רצונו הרב של הנשיא לסיום המלחמה ואת כפיית הפסקת האש: "טענתו של נשיא ארצות הברית בנוגע לשכנוע נתניהו לוותר על מתקפה גדולה בביירות היא יותר מסימן לרצון 'העז' של וושינגטון בשלום, היא גם מהווה הודאה של התפקיד הישיר של אמריקה באזור, כמנהלת ומובילת התוקפנות של המשטר הציוני".

ההודעה העוקצנית מגיעה לאחר שאמש הנשיא טראמפ, ככל הנראה, התקפל באופן מלא בפני האיום האיראני לשבור את הכלים ולנטוש את המגעים לעסקה, והורה לראש הממשלה נתניהו לנצור את האש בלבנון.

