ההצעה הנפיצה של טראמפ: פצצות אטום במקום חיילים

ממשל טראמפ משנה כיוון, ומשנה סדרי ביטחון אסטרטגיים בני כמעט 100 שנים, על פי גורמים בכירים במסדרונות הבית הלבן והפנטגון, בממשל טראמפ מנהלים דיונים עם בעלות ברית אירופאיות, על האפשרות להציב פצצות אטום ומפציצים אסטרטגיים במדינותיהם, זאת במקום הצבה נוספת של חיילים אמריקאים.

לאחר ההתנגשויות בין ארה"ב ומדינות אירופה במהלך המלחמה עם איראן, הבית הלבן מעוניין בשינוי כיוון דרסטי בסדרי הביטחון האירופאים, בממשל מעוניינים להרגיע בעלות ברית, בדגש על אלה במזרח אירופה על הגבול עם רוסיה, לאחר שטראמפ הודיע כי יסיג חיילים מגרמניה ומדינות נוספות לאחר אי ההסכמות שעלו במהלך המלחמה, דבר שעורר חשש בקרב אותן מדינות שחיות תחת צל האיום הרוסי.

כעת, ממשל טראמפ מנסה למצוא דרכים להרגיע את אותן מדינות, כמו פולין והמדינות הבלטיות, אך בבית הלבן קיימים קולות בדלניים משמעותיים שאינם מעוניינים בפריסה של חיילים נוספים מחוץ לגבולות ארה"ב, דבר שהם מתארים כבזבוז כספים למען מדינות זרות.

כמות לא מבוטלת ממצביעיו של טראמפ רואים גם הם את המצב באופן דומה, והצבה חדשה של אלפי חיילים אל הגבול הפולני-אוקראיני תיתפס להם כהתקרבות לחיכוך עם רוסיה, מה שעלול לפגוע בתמיכת הרפובליקנים לקראת בחירות האמצע, על כן מציעים בבית הלבן תוכנית חדשה ונפיצה.

ארצות הברית תציב באותן מדינות נוכחות צבאית מצומצמת, שתכלול מאגרי פצצות אטום יחד עם צוותי מפציצים אסטרטגיים, הדבר יכלול פריסת כמות חיילים מוגבלת ביותר ויהווה הגברה משמעותית של ההרתעה האסטרטגית של אותן מדינות, כך לפי גורמים בממשל.

בעת הנוכחית, על פי הערכות, ארה"ב מחזיקה כמאה פצצות אטום בחמש מדינות ברחבי אירופה המערבית, בנוסף לטורקיה, התוכנית של ממשל טראמפ, במידה ותצא לפועל, צפויה להכפיל את מספר הפצצות באירופה.