פעילת השמאל מפתיעה: "מרגש לחשוב שהוא יהיה ראש ממשלה"

חברת הכנסת לשעבר ‏ופעילת השמאל סתיו שפיר, יצאה בפרגון יוצא דופן ליו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט.

בדבריה כתבה שפיר: "מקווה מאוד שאיזנקוט ימשיך בהתמודדות לראשות הממשלה - ולא ייכנע ללחצים של בנט ושותפיו. איזנקוט משדר יושרה, מנהיגות, והסיפור האישי שלו נוגע בכולם ואף ברבים שחלוקים עליו פוליטית. יש לו עוד סיכוי לגדול מאוד - והאמת, המחשבה עליו כראש ממשלה מרגשת.

הצטרפות תחת בנט - שמשדר חוסר אמינות לכל הכיוונים (בימין כועסים כי הפנה להם עורף, ובשמאל - אם היה שם קצת כבוד עצמי - היו צריכים לכעוס עליו כי הוא היה ממובילי ההדתה, ההפיכה המשטרית וקידום המתנחלים הקיצוניים ביותר), לא בהכרח תגדיל את סך המנדטים המשותפים.

לפנייה לקהלים שונים יש יותר פוטנציאל. אם גדי ימשיך ישר וידחוף את הציבור הישראלי להיישיר מבט למציאות ולדבר על הנושאים שבאמת קריטיים לחיים כאן - יש סיכוי אמיתי להגדלת גוש השינוי. אנשים יקשיבו לו".

כאן עברה שפיר לתקוף את בנט: "‏והערת שוליים: אילו בנט היה מעוניין בניצחון הגוש וזה לא היה עניין של אגו - הוא לא היה מתעקש על להיתפס כראש המפלגה הגדולה ביותר תוך שהוא מוותר לגמרי (!) על שכנוע בוחרי ימין, אלא מסתפק בריצה עם שאיפות אלקטורליות צנועות יותר, ומצטרף לגוש השינוי עם מפלגה קטנה יותר.

ולכל הליברלים שמספרים לי שהם לא בעד בנט אבל חייבים לעשות ״הצבעה אסטרטגית״, תבדקו רגע כמה הצליחו לכם כל ההצבעות האסטרטגיות ב-20 השנים האחרונות, ואז נדבר.

‏לסיכום. האסטרטגיה הכי טובה בבחירות האלה (ותמיד) היא להצביע על הערכים שלכם. לאנשי שמאל דמוקרטים יש תשובה ברורה בדמוקרטים. לאנשי מרכז - איזנקוט. ולכולנו ייטב אם בנט במקום להתעסק באגו ישקיע את מאמציו בשכנוע מצביעי ימין שרוצים לחיות במדינה דמוקרטית ונורמלית".