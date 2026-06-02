לשכת נתניהו מאשרת: התרחשה שיחה קשה עם הנשיא טראמפ

לאחר הדיווחים בארצות הברית על שיחה טעונה ביותר בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו, גורמים בלשכה מאשרים את הפרטים, אך מכחישים אמירות אישיות של הנשיא

הכתב הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, חושף כי גורמים בלשכת ראש הממשלה מאשרים כי התקיימה שיחת טלפון קשה אמש בין המנהיגים, לאחר ההכרזה הישראלית על הרחבת הפעילות בלבנון גם לביירות, אך הכחישו דיווחים על אמירות הקשורות למצבו המשפטי של נתניהו.

גורמים בלשכת ראש הממשלה חשפו כי למרות הפרטי ההדלפה רחוקים מלהיות מלאים, אכן התנהלה שיחה מתוחה וקשה ביותר בין המנהיגים. כאשר על פי גורמים בלשכה, טראמפ לא הטיח בנתניהו אמירות בקשר למצבו המשפטי אך שני המנהיגים אכן התנגשו בקשר למצב בלבנון.

"בניגוד להדלפה, טראמפ לא אמר לנתניהו שום דבר אישי בסגנון שמירה מהליכה לכלא או טענה שנתניהו שנוא בעולם, השיחה הייתה אכן מתוחה ודנה בתלונות ההדדיות של השניים על ציוציהם ברשתות החברתיות שבהם הציגו את פירות שיחת הטלפון הממושכת שנערכה ערב קודם לכן". נמסר מאותו גורם בלשכה.

שהוסיף ופירט כי: "טראמפ התלונן על כך שמציוצו של נתניהו השתמע שלמעט תקיפות בביירות המלחמה נמשכת במלוא העוצמה, נתניהו התלונן שמהפוסט של טראמפ השתמע שישראל חדלה את האש בכל החזיתות".

בנוסף, אושרו האמירות של טראמפ בקשר למעמדה של ישראל: "טראמפ אכן אמר במהלך השיחה שקשה להציג בעולם את עמדת ישראל והדבר גורר שנאה כלפיה", ולבסוף הסכימו המנהיגים על קווים אדומים מתואמים בלבנון.