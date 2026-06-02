‏פרופ' יובל אלבשן: "אני נבוך ומרגיש בושה גדולה"

‏פרופ' יובל אלבשן התראיין היום (שלישי) ברדיו גלי ישראל, והתייחס להפסד הצורם של היועמ"שית בבג"ץ בעניין רומן גופמן.

בדבריו אמר אלבשן: "מדובר באובססיה של גלי בהרב מיארה, של פרקליטות המדינה, של מנהל מחלקת בג"צים ענר הלמן, של מי שייצג, של הבכירים. שבאופן אובססיבי בתיק כזה שזה דוגמה אחת, עשו כל מה שהם יכולים בניגוד להרבה נוהגים, מקובלויות וגם אפילו יכול להיות חוקים.

עשו מה שהם יכולים כדי לסכל את המינוי של גופמן, והתנהגו כמו 'בולי לויאר' - עורך דין בריון שבמקום להשתמש בשכל המשפטי משתמש בשרירים ובכוח המשפטי ומהלך אימים".

עוד הוא הוסיף: "עם ישראל משלם את המחיר. אני הופתעתי מזה שחוץ מכמה משפטי נזיפה חמורים של השופט שטיין, בית המשפט לא התייחס לכל הדבר הזה.

אין מחיר אישי מהסיבה הפשוטה שבקבוצת ההתייחסות שלהם הם מקבלים תשואות ומחיאות כפיים. זה אחד הדברים שאני נבוך ומרגיש בושה להיות חלק מעולם המשפט, כל משפטן הגון היה צריך לצאת נגד ולא למחוא כפיים"



